▲ Opel 首款導入來台車型曝光，十月品牌發表活動確認！

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按照如此態勢來看，Master Win 顯然是要讓 Mokka 作為導入台灣市場的先鋒，試圖在小型跨界休旅市場中佔得先機。不過，綜觀目前該級距市場的敵手眾多，當中甚至也包含自己的孿生兄弟 Peugeot 208，可見 Mokka 預計導入台灣的配備水準、科技、甚或是動力等產品面向應有做好準備，否則集團應也不會貿然在如此白熱化的戰場上投放國內第一款產品。
一如上述，Opel Mokka 為品牌旗下的小型跨界休旅車，亦即 CUV，首代 J13 於 2012 年發表，因為在各個有供應車系的市場均有不俗成績，在 PSA 集團時期（現已合併統整為 Stellantis 集團），與新世代 Peugeot 208 共享技術，以 CMP 模組化底盤平台於 2020 年發表第二世代車型，以 1.2 L 渦輪增壓引擎為主力，根據車型選擇不同，供應六速手排或八速自排選擇，而台灣市場很顯然會導入後者。
遵循 Dare Forward 2030 戰略計劃 電動車導入可能性高
十月品牌發表活動見真章
根據目前 Opel 母集團 Stellantis 的 Dare Forward 2030 年策略，企業將大力推行電動車，這也間接增添了 Master Win 引進電動車的可能性，又恰好 Mokka 另有提供名為 Mokka-e 純電車型，雖然是否會導入來台仍屬未知數，但以 Master Win 的操作態勢來看，很難不引人做出聯想。
不過，論市場接受度，Mokka 肯定還是會以燃油引擎車型作為販售主力，總代理才有籌碼與 Stellantis 集團討論接下來的產品引進規劃。此外，Master Win 預計也將引進 Jeep 這支以製造越野產品聞名全球的美國品牌，只能說國內車市接下來將會相當熱鬧；而 Master Win 也確認將在十月份舉辦品牌活動發表會，屆時估計也將會公布 Mokka、甚至後續其他車系的資訊，請持續鎖定 2GameSome，我們會在短時間為各位帶來任何最新資訊！