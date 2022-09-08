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熬夜看iPhone 14很失望！Joeman揭「2致命點」：非常無聊

▲Joeman坦言，聽完蘋果秋季發表會，對於iPhone 14系列的介紹後，感到非常的無聊，甚至有些失望。（圖／翻攝Joeman IG）
▲Joeman坦言，聽完蘋果秋季發表會，對於iPhone 14系列的介紹後，感到非常的無聊，甚至有些失望。（圖／翻攝Joeman IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-08 17:24:522022-09-08 17:43:57

蘋果於台灣時間8日凌晨舉辦iPhone 14全系列線上發表會，引起全球果粉高度關注，也讓人好奇這次的性能、改動上會有什麼樣的爆點。對此，Joeman也在第一時間上片發表看法，但他卻認為這次「非常無聊」，並點出2大致命關鍵，直呼「我很失望！」

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Joeman指出，蘋果這次iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，最大的改動就是螢幕，從原先的瀏海螢幕改成膠囊形狀的挖孔螢幕，而官方則稱之為「動態島螢幕」，他認為這算是一個進步，雖然用全螢幕看片還是會被擋住，但對於本身就是蘋果用戶來說早已習慣，而且動態島螢幕也在UI上做了許多令他驚豔的動畫，包括訊息通知、資訊顯示等，大幅度增加可玩性跟新奇點。他直言，在軟體打造上面，蘋果還是很強，也好奇拿到實機後，會有什麼樣的跟進。

另外，Joeman也對於iPhone 14 Pro的深紫色很有興趣，是他個人很喜歡的亮點，並預估深紫色到時會非常難搶，而且iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max的拍照功能，這次也給到4800萬畫素4合1，就連感光元件也改大，也讓他迫不及待能趕快拿到實機，在第一時間實測給大家看。

▲Joeman坦言，聽完蘋果秋季發表會，對於iPhone 14系列的介紹後，感到非常的無聊，甚至有些失望。（圖／翻攝Joeman YouTube）
▲Joeman指出，會讓他失望的點，就在於蘋果這次依舊不給Type-C，以及指紋辨識功能。（圖／翻攝Joeman YouTube）
不過Joeman提到，之所以會讓他感到「非常無聊」，除了是因為近3年的手機更新幅度有限以外，另一個最大部分就在於「安卓陣營有點弱」，推測蘋果一定有先做大數據分析，認為以安卓現在的實力根本威脅不到它，所以才會不給最新的CPU「iOS 16」以及大家飽受充電、傳輸困擾的Type-C。

Joeman吐槽，也因為蘋果就是不給Type-C，因此新一代手機的充電時間一定會很「烙賽」，想要從0%充到100%可能要80~90分鐘，再加上開發Lightning線太賺錢，蘋果也捨不得改。如今他親眼看到「沒給Type-C」的謠言成真後忍不住感嘆「我很失望」，另一個讓他失望的點，則是沒有「指紋辨識」，而原因是蘋果已經開發可以戴口罩的人臉辨識「FaceID」，但Joeman仍對明年懷抱期望，堅信蘋果一定會出Type-C。（編輯：詹鎰睿）


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