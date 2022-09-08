熬夜看iPhone 14很失望！Joeman揭「2致命點」：非常無聊

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另外，Joeman也對於iPhone 14 Pro的深紫色很有興趣，是他個人很喜歡的亮點，並預估深紫色到時會非常難搶，而且iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max的拍照功能，這次也給到4800萬畫素4合1，就連感光元件也改大，也讓他迫不及待能趕快拿到實機，在第一時間實測給大家看。
不過Joeman提到，之所以會讓他感到「非常無聊」，除了是因為近3年的手機更新幅度有限以外，另一個最大部分就在於「安卓陣營有點弱」，推測蘋果一定有先做大數據分析，認為以安卓現在的實力根本威脅不到它，所以才會不給最新的CPU「iOS 16」以及大家飽受充電、傳輸困擾的Type-C。
Joeman吐槽，也因為蘋果就是不給Type-C，因此新一代手機的充電時間一定會很「烙賽」，想要從0%充到100%可能要80~90分鐘，再加上開發Lightning線太賺錢，蘋果也捨不得改。如今他親眼看到「沒給Type-C」的謠言成真後忍不住感嘆「我很失望」，另一個讓他失望的點，則是沒有「指紋辨識」，而原因是蘋果已經開發可以戴口罩的人臉辨識「FaceID」，但Joeman仍對明年懷抱期望，堅信蘋果一定會出Type-C。（編輯：詹鎰睿）