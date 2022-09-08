KKday離職員工涉竊營業秘密　涉案3人交保

旅遊業也傳營業秘密遭竊事件，某知名旅遊公司遭檢舉，涉利用競爭對手KKday的離職員工，蒐集對手內部資訊及系統漏洞，因此遭檢調搜索、約談，調查局今（8）日表示，檢方已諭令KKday陳姓前員工30萬元交保、陳女10萬元交保、孫女3萬元交保，全案朝妨害電腦使用及洩漏工商秘密罪偵辦。
據了解，旅遊服務提供業者KKday日前在內部資安稽核時發現，自家公司的營運系統遭不明人士非法登入，竊取公司合作廠商名稱、商品名稱、商品明細、銷售日期、銷售數量、成本金額及客戶流量分析等商業機密資料，因此向調查局資安工作站提出檢舉，並與調查局合作清查內部系統連線紀錄，發現受害公司離職員工涉嫌重大。
調查發現，陳姓前資深員工離職後，進入競業公司服務任職高階主管，期間以不當方法蒐集受害公司內部帳號資訊，並於2021年起多次登入、瀏覽、下載及運用受害公司內部營業秘密，以取得既有業務上之競爭優勢，嚴重侵害受害公司權益。
為避免損害擴大，調查局資安工作站報請台北地檢署指揮，並於8月29日會同台北市調查處，動員調查官近20人，兵分多路同步在台北、桃園等地搜索涉案人員住所及公司等4處所，並約談涉案的陳姓前員工等5人到案，查扣非法竊取資料及大量涉案數位證物。檢方複訊後，諭令陳男30萬元交保，其餘被各以10萬及3萬元交保。