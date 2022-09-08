▲ 致敬時代經典！麥卡倫 Classic Cut 2022 年度淬鍊鉅獻

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傳承兩百年時光的麥卡倫從骨子裡不斷追求「探索極致風味（An Exquisite Exploration Of Flavour）」已成為品牌精神，致力於帶來更飽滿、風味濃郁的威士忌品酩體驗。從2017年開始，麥卡倫「Classic Cut 經典復刻」系列正式啟航，遵循最高品質「橡木桶政策」，透過年度釀酒師的不同嗅覺與味蕾，讓釀酒師盡情揮灑對原酒的風味記憶，從數十萬顆橡木桶中找到最佳桶況原液進行勾兌，孕育出風格各異卻同樣令人驚艷的威士忌，豐富了每個年度的記憶。
2018年5月，麥卡倫新酒廠開幕，全世界做工最繁複的木造綠色屋頂，讓酒廠完美的融入在蘇格蘭當地的山坡自然景觀，同時也宣示我們永續經營的理念。綠色屋頂下蒸餾器如藝術品般排列，更是展現了麥卡倫一直一來所追求無與倫比的工藝與創意精神。 Classic Cut 2017與2018忠實地記錄了這段我們引以為傲的歷史，隨著新酒廠推出的新包裝，也在這兩款產品上呈現。
隨新酒廠成立的釀酒大師團隊，也是麥卡倫一項劃時代的創舉，齊聚不同個性的釀酒師，除了在日常分工上各司其職，每位釀酒師也分別負責年度限量系列產品的專案，正是因為借助著每位釀酒師的不同嗅覺與味蕾，讓麥卡倫得以盡情揮灑對原酒的風味記憶，也讓Classic Cut得以成為業界唯一，由不同釀酒師定義年度風味的經典系列酒款.
2017年首度推出Classic Cut，作為橫跨新舊時代的橋樑，嚴選最能代表品牌的雪莉桶進行勾兌，富含葡萄果乾香氣的原酒，最大程度保留油脂圓潤口感，也成為麥卡倫經典代表酒款之一。2018年延續品牌經典風格，將引以為傲的極致潤桶工藝當作基石，打造馥郁圓潤酒體，並強調誘人的柑橘風味，展現無與倫比的釀酒工藝。
時光來到2019年，麥卡倫Classic Cut由釀酒師 Polly Logan一手打造出以新鮮水果為代表風味的新作品，作為新時代女性釀酒師的她，透過女性獨有的細膩感官，精準融合每一寸香調特性，承接麥卡倫百年釀酒智慧，為此系列開拓全新維度。
2020年起，Polly大膽追求創新，揉合雪莉桶與波本桶雙重風味，賦予Classic Cut專屬韻味。其中麥卡倫的波本桶不同一般業界慣用的四年熟成，耗費八年時間潤桶，作品呈現濃郁香草氣息與多層次口感，如同釀酒師包覆在細膩外表下的雄心壯志，讓品飲者為之動容。2021年再度大展長才，盡顯雪莉桶與波本桶絕佳比例，讓水果軟糖成為當年度的代表風味。
今年邁入第六款的「Classic Cut 經典復刻2022」，完美展現麥卡倫釀酒師Steven Bremner對勾兌工藝的純熟，Steven結合美國波本橡木桶與初次美國橡木雪莉桶甜美香氣，搭配歐洲橡木雪莉桶的辛香，融合為富含熱帶氣息的葡萄柚風味，讓絕妙的品酩體驗進入新的里程碑。
麥卡倫Classic Cut 2022創意美學
麥卡倫將每一款酒視為工藝品，「Classic Cut 經典復刻2022」將此精神發揮到極致，嚴選各具特色的原酒大幅度提升風味的層次與厚度，52.5%高酒精濃度，搭配鮮紅色包裝設計，從視覺感開始就很誘人，全新風味酒體以葡萄柚做為主調，細細品嚐會發現，牛奶糖香甜滋味與巧克力、辛香料強勁風味在喉間融合，為品飲者帶來一場風味、香氣、顏色與質地的尋味之旅，完美呼應今年主題「探索極致風味」。
麥卡倫Classic Cut 是需隨時間細細品嚐的威士忌，如同經典也需要歷經時光淬鍊方能成就。Classic Cut系列作為品牌年度代表作，「Classic Cut 經典復刻2022」再度喚醒消費者對於麥卡倫「六大標柱 Six Pillars」印象，包括「麥卡倫莊園」、「精緻小巧的蒸餾器」、「雪莉桶潤酒工藝」、「最高品質的橡木桶」、「渾然天成的酒色」及「傳承百年的釀酒智慧」，以此為出發，在選桶與風味上發揮創意，重現經典與創新結合，一探麥卡倫專屬的極致美學。
麥卡倫百年來引領頂級威士忌哲學，成為威士忌行家心中永恆的典範。釀酒師Steven Bremner認為Classic Cut 2022對麥卡倫無與倫比的釀酒工藝和不斷追求創新的精神做的最佳詮釋。Classic Cut 2022 於今年九月在台灣與全球主要市場同步上市，讓全球鑑賞行家一同致敬經典。