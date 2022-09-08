天王星鬼月拍MV！小孩突冒一句話　金雲、立杰全嚇瘋

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MV中「天王星」少年們也化身《新楓之谷》盜賊及冒險家職業：⾼胥崴為隊員調配著HP/MP藥水；蔡承祐為駭客，蒐集著敵方情報資料；唐立杰在幫隊友們焊接製作武器裝備，讓全員戰鬥力提升；吳昱廷與高有翔盤點著搶奪來的金幣寶物；小孩在天王星通緝令前，挑釁意味十足、金雲在封鎖線前象徵著即使困難重重，為了目標依舊無懼挑戰的精神。
MV除了展現精湛歌喉及舞藝，少年們的神情充滿桀敖不馴的自信感，殺氣十足。蔡承祐雖模仿駭客天才，但他也不好意思的說，其實自己只會打電動，尤其是跟隊友一起玩《新楓之谷》；吳昱廷也笑說，MV中看起來好像很精明的樣子，其實那時候已經拍到半夜，空靈的眼神其實真的有點在放空，少年們坦率的回答也讓現場工作人員笑成一片。
這次MV拍攝正值農曆七月，就是俗稱的「鬼月」，在片場也發生不少趣事，金雲分享有個橋段是他隻身在2樓零件層架區，接著帥氣揮出一記重拳，雖然現場有許多工作人員，但是昏暗的環境加上當時已經凌晨2、3點，還是讓他有點緊張，而且一直覺得脖子有點癢癢的異樣感覺，當他走下2樓正要跟其他成員會合，小孩卻冷不防地說：「金雲，你背後有個黑黑的東西一直跟著你！」讓金雲整個人嚇到跳起來，團隊中最怕鬼的唐立杰更是倒退三尺，直呼要先回家了，小孩這才調皮的說：「我是說小黑蚊啦！」搞笑插曲也讓拍攝到深夜的成員們都瞬間清醒。
這次MV在預告時就已收獲粉絲的大量好評，有粉絲盛讚彷彿是在看電影一樣，精彩畫面讓快歌更加有感，簡直帥出新高度；這次舞蹈也比以往提升了不只一個等級，過程中也加入跟歌名呼應的動作，顯示原子少年「天王星」已經全面升級。少年們也笑稱，雖然是目前練過最難的一支舞，但因為已經「Level UP」的關係，所以兩週內就練好了。這麼出眾的表現，除了是給從選秀舞台到現在一直支持的粉絲們一個最精彩的回饋，也希望給家人好友們一個滿分的成績單；高有翔說MV正式釋出後第一個就傳給媽媽看，也感謝家人們一路上的無條件支持及鼓勵我；小孩說要傳給爸媽看，讓他們看看自己的兒子出道的第一首歌有多帥，在外面闖出什麼樣的名堂。少年們直率且自信的回答，也讓人感受到原子少年「天王星」一直以來的努力，也希望傳遞這樣正向能量給所有人。
國民線上遊戲《新楓之谷》支持年輕世代的創造力以及追夢的勇氣，不只力挺學生族群的社團活動，也希望透過新世代偶像男團原子少年「天王星」化身「楓潮大使」的號召力，吸引更多年輕玩家加入，一起勇敢追夢、展開冒險旅程！這次楓潮主題曲MV《Level UP》以《新楓之谷》招牌楓葉旗幟掀開序幕，伴隨點點星火，彷彿是在戰場中精神旗桿的象徵，這次的創作理念是以新世代玩家開創新的時代為概念切入，即使不被看好，更要努力證明自己的非凡天賦，在荒蕪之地也能綻放讓整個宇宙無法直視的耀眼星芒，也呼應《新楓之谷》希望帶給玩家的冒險患難的勇氣，更希望成為年輕世代前進的動力。 （編輯：楊穎軒）
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