COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

天王星鬼月拍MV！小孩突冒一句話　金雲、立杰全嚇瘋

▲《新楓之谷》楓潮大使天王星全員化身《新楓之谷》盜賊及冒險家。（圖／遊戲橘子提供）
▲《新楓之谷》楓潮大使天王星全員化身《新楓之谷》盜賊及冒險家。（圖／遊戲橘子提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-08 17:22:022022-09-08 17:36:55

《新楓之谷》以「挺你的夢」為核心，化身追夢玩家們的堅強後盾，除了邀請大勢男團原子少年「天王星」化身「楓潮大使」，也希望透過少年們超強號召力，帶領熱血玩家們一同展開冒險旅程！由原子少年「天王星」吳昱廷參與歌詞創作的的楓潮主題曲《Level UP》在8月底數位平台上架後，就有不少粉絲期待MV釋出，先前兩支預告短片不到10天就吸引破10萬次觀看，顯示少年們的超強粉絲凝聚力；「天王星」成團後首支冠軍單曲《Level UP》MV日前正式上線，影片中少年們化身不屈服命運的新世代玩家，各自展現帥氣逼人的亮眼造型，讓粉絲直呼「帥出新高度」！而原子少年「天王星」也揭露MV拍攝的趣味花絮，MV拍攝期間正值農曆七月，也正是俗稱的「鬼月」，因為行程緊湊，只能連夜拍攝，讓團隊成員中最怕鬼的唐立杰好緊張，但沒想到最後竟是最高大的金雲遇到驚魂插曲，讓MV拍攝也鬧出許多「笑」果！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《新楓之谷》楓潮主題曲、天王星出道單曲《Level UP》正式上線。（圖／遊戲橘子提供）
▲《新楓之谷》楓潮主題曲、天王星出道單曲《Level UP》正式上線。（圖／遊戲橘子提供）
這次遊戲主題曲《Level UP》，由原子少年成員吳昱廷親自填詞，這首歌既是「天王星」的追夢三部曲的最終章，也象徵「天王星」少年們已經全面升級，前往下一個戰場；追夢之後更要逐夢，這點也可以從賽博龐克風格的MV中顯現端倪。這次特地到桃園廢車場拍攝，因為特殊的場地風格，過去也吸引不少廣告場景在此取景；為了呈現最好的畫面，「天王星」成員十分敬業，即使連日行程滿檔，當天更是從清晨拍到凌晨，但少年們熱血澎湃，MV中完全看不出來是熬夜到四點的模樣，反而每個人都活力滿滿，也被導演笑稱「果然是年輕人」。

▲楓潮主題曲《Level UP》精彩畫面讓快歌更加有感，天王星帥出新高度。（圖／遊戲橘子提供）
▲楓潮主題曲《Level UP》精彩畫面讓快歌更加有感，天王星帥出新高度。（圖／遊戲橘子提供）
MV中「天王星」少年們也化身《新楓之谷》盜賊及冒險家職業：⾼胥崴為隊員調配著HP/MP藥水；蔡承祐為駭客，蒐集著敵方情報資料；唐立杰在幫隊友們焊接製作武器裝備，讓全員戰鬥力提升；吳昱廷與高有翔盤點著搶奪來的金幣寶物；小孩在天王星通緝令前，挑釁意味十足、金雲在封鎖線前象徵著即使困難重重，為了目標依舊無懼挑戰的精神。

MV除了展現精湛歌喉及舞藝，少年們的神情充滿桀敖不馴的自信感，殺氣十足。蔡承祐雖模仿駭客天才，但他也不好意思的說，其實自己只會打電動，尤其是跟隊友一起玩《新楓之谷》；吳昱廷也笑說，MV中看起來好像很精明的樣子，其實那時候已經拍到半夜，空靈的眼神其實真的有點在放空，少年們坦率的回答也讓現場工作人員笑成一片。

▲天王星在MV展現精湛歌喉及舞藝，神情充滿桀敖不馴的自信感。（圖／遊戲橘子提供）
▲天王星在MV展現精湛歌喉及舞藝，神情充滿桀敖不馴的自信感。（圖／遊戲橘子提供）
這次MV拍攝正值農曆七月，就是俗稱的「鬼月」，在片場也發生不少趣事，金雲分享有個橋段是他隻身在2樓零件層架區，接著帥氣揮出一記重拳，雖然現場有許多工作人員，但是昏暗的環境加上當時已經凌晨2、3點，還是讓他有點緊張，而且一直覺得脖子有點癢癢的異樣感覺，當他走下2樓正要跟其他成員會合，小孩卻冷不防地說：「金雲，你背後有個黑黑的東西一直跟著你！」讓金雲整個人嚇到跳起來，團隊中最怕鬼的唐立杰更是倒退三尺，直呼要先回家了，小孩這才調皮的說：「我是說小黑蚊啦！」搞笑插曲也讓拍攝到深夜的成員們都瞬間清醒。

這次MV在預告時就已收獲粉絲的大量好評，有粉絲盛讚彷彿是在看電影一樣，精彩畫面讓快歌更加有感，簡直帥出新高度；這次舞蹈也比以往提升了不只一個等級，過程中也加入跟歌名呼應的動作，顯示原子少年「天王星」已經全面升級。少年們也笑稱，雖然是目前練過最難的一支舞，但因為已經「Level UP」的關係，所以兩週內就練好了。這麼出眾的表現，除了是給從選秀舞台到現在一直支持的粉絲們一個最精彩的回饋，也希望給家人好友們一個滿分的成績單；高有翔說MV正式釋出後第一個就傳給媽媽看，也感謝家人們一路上的無條件支持及鼓勵我；小孩說要傳給爸媽看，讓他們看看自己的兒子出道的第一首歌有多帥，在外面闖出什麼樣的名堂。少年們直率且自信的回答，也讓人感受到原子少年「天王星」一直以來的努力，也希望傳遞這樣正向能量給所有人。

▲《Level UP》MV獲粉絲好評。（圖／遊戲橘子提供）
▲《Level UP》MV獲粉絲好評。（圖／遊戲橘子提供）
國民線上遊戲《新楓之谷》支持年輕世代的創造力以及追夢的勇氣，不只力挺學生族群的社團活動，也希望透過新世代偶像男團原子少年「天王星」化身「楓潮大使」的號召力，吸引更多年輕玩家加入，一起勇敢追夢、展開冒險旅程！這次楓潮主題曲MV《Level UP》以《新楓之谷》招牌楓葉旗幟掀開序幕，伴隨點點星火，彷彿是在戰場中精神旗桿的象徵，這次的創作理念是以新世代玩家開創新的時代為概念切入，即使不被看好，更要努力證明自己的非凡天賦，在荒蕪之地也能綻放讓整個宇宙無法直視的耀眼星芒，也呼應《新楓之谷》希望帶給玩家的冒險患難的勇氣，更希望成為年輕世代前進的動力。 （編輯：楊穎軒）

應援原子少年就趁現在
https://shop.jollybuy.com/mhhx6

beanfun! 好玩的都在這 打開beanfun! 每天都有新鮮事 https://bean.fun/wWf6d

白皙妹吃牛排讓人分神　7千人激推「最兇老闆娘」

網美遇暴雨！白襯衫變透視裝　「內在美一清二楚」

白家綺被偷拍！大素顏、露腿私照瘋傳　兇手是枕邊人

女神YouTuber怕E級美胸下垂　猛男式練胸肌再長1罩杯傻了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀