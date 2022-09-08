世大運、亞運延期　體育署擬訂三合一備戰策略

2021年第31屆成都世界大學運動會、2022年第19屆杭州亞洲運動會因疫情延後至2023年舉辦，且2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會部分競賽種類已於本月起，辦理爭取參賽資格的各類賽事，教育部林騰蛟次長兼體育署代理署長表示，為因應國際大賽賽期調整，已擬訂奧運、亞運及世大運三合一備戰策略，包括亞運與世大運培訓期程之分期、評估修正代表隊教練及選手遴選辦法，強化備戰作為，以積極備戰2024巴黎奧運培訓工作。
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體育署副署長洪志昌在會議中說明為遴選最好選手參加杭州亞運，調整培訓策略，將原第3階段培訓期程延長至杭州亞運結束，並劃分為3期賡續培訓；另外，輔導單項協（總）會針對代表隊已遴選產生者，召開選訓委員會會議討論，審慎評估是否修正代表隊及選手遴選辦法，若經評估有必要修正遴選規定，則應嚴謹設計新的遴選機制，抑或維持原遴選規定，則規劃辦理測試賽或對抗賽作為強化檢測及備戰作為。
其次，因應國際奧林匹克委員會於今（111）年4月起，陸續公告2024巴黎奧運競賽種類參賽資格規定，備戰策略除仍按原定期程於原亞運年（2022）9月展開培訓作業外，會中也針對培訓方式提出說明，有關奧運種類同亞運種類培訓隊且已在培訓者，原則將奧運培訓併入亞運培訓事宜，並視需求於杭州亞運結束前，由奧運種類單項協（總）會隨時提送培訓計畫至國訓中心訓輔小組審議；至於非屬亞運培訓或有培訓需求之奧運種類，單項協（總）會可隨時提送培訓計畫至國訓中心訓輔小組審議，以順利取得參賽資格。
積極參與奧運、亞運及世界大學運動會等重大國際綜合性競技運動賽會，為我國重要體育政策，後續將持續輔導國訓中心、單項協（總）會在培訓基礎上不斷精進，落實各運動種類選手的培訓連貫，做好選手們最堅強的後盾，同時延續東京奧運成功經驗，實踐運動員的夢想，站上2024巴黎奧運舞臺，爭取最高榮譽。