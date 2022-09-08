世大運、亞運延期　體育署擬訂三合一備戰策略

2021年第31屆成都世界大學運動會、2022年第19屆杭州亞洲運動會因疫情延後至2023年舉辦，且2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會部分競賽種類已於本月起，辦理爭取參賽資格的各類賽事，教育部林騰蛟次長兼體育署代理署長表示，為因應國際大賽賽期調整，已擬訂奧運、亞運及世大運三合一備戰策略，包括亞運與世大運培訓期程之分期、評估修正代表隊教練及選手遴選辦法，強化備戰作為，以積極備戰2024巴黎奧運培訓工作。





我是廣告 請繼續往下閱讀