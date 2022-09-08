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避談朱立倫、侯友宜選總統　 柯文哲為難：寧可叫我閉嘴

▲台北市長柯文哲在議會接受質詢。（圖／翻攝自市議會直播）
▲台北市長柯文哲在議會接受質詢。（圖／翻攝自市議會直播）

記者呂炯昌／台北報導

2022-09-08 17:47:282022-09-08 17:56:32

台北市長柯文哲今（8）日赴議會總質詢，民進黨市議員詢問「朱立倫跟侯友宜誰比較適合選總統？」柯文哲露出為難表情，表示「我寧可你叫我閉嘴！」

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民進黨台北市議員許淑華質詢時詢問，國民黨副主席夏立言在中國軍演時訪問中國，是否是錯誤決定？柯文哲表示，這次夏立言訪中戰略還是要有目的，他看過朱立倫接受德國之聲訪問，還是講不清楚，政治還是要有論述，夏立言應該是去募款，不然他去幹什麼？他也覺得奇怪，募款也不用特別跑過去募款。

許淑華追問，是否朱立倫想選2024總統？柯文哲說，「不要叫我去評論朱立倫！」朱去美國講一套，又派夏立言去中國講另一套，通通不要講好了，這邊也扣分、那邊也扣分，乾脆通通不要做。

國民黨主席朱立倫會不會想選2024？柯回「一定會」，議員再問，「朱立倫跟侯友宜誰比較機會代表國民黨？」柯文哲露出為難表情，表示「不要問我，你還是叫我閉嘴好了，我寧可你叫我閉嘴，我不要回答。」

許淑華也問柯文哲，台灣與中國緊張關係，是否為政府的錯？柯文哲說，這真的是難題，當然很客觀講，中國國家主席習近平還是要負最大責任，大國可以影響小國，小國比較難影響大國，所以大國要做好。

議員追問共機頻擾台、武力恫嚇，是否要嚴厲譴責？柯文哲表示，他早就表明態度，一開始就主張無人機再來，就要把它打下來，有些動作還是要很明確，像這種無人機擾台的態度，一定要表明態度，「來，就把你打下來。」

議員追問兩岸論述為何？柯文哲說，這就是難題，他也知道，其實重點不是中國論述，重點是台灣論述，台灣還要有主體性，以台灣為民，以民眾為本，要備戰能戰才能避戰，一個程度上，像萬安演習就是一個很大問題，國家的戰爭準備還是太差，這樣還是不行。

柯文哲說，其實中美才是重要的題目，我們是在中美架構下的台灣問題，真的有兩岸問題嗎？兩岸指的是太平洋兩岸，不是台灣海峽兩岸。


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