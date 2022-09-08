浩子自誇親手煮湯眾人圍觀 阿翔戳破謊言：他偷加衛生紙
節目《HIHI導覽先生》首次報名就入圍金鐘獎「綜藝節目獎」與「一般節目類節目創新獎」2大獎項，製作團隊與2位主持人浩子、李霈瑜（大霈）聽到消息都十分開心，浩子感性地說：「我跟台灣這片土地又重新談了一場深深的戀愛，我們的戀愛足跡有時候會到阿里山上，有時候會到貢寮的海裡面，有時候會到基隆的港邊，足跡遍布全台。」李霈瑜則真摯地說：「很感謝人生第一個台語節目，同時也是第一個棚內綜藝節目，是再幸運不過的事。」而日前製作單位替李霈瑜慶生時，她就爽快將第一個願望送給節目，許願：「我們今年一定要拿金鐘獎！」沒想到一次入圍2個獎項，讓所有人都相當興奮。
《HIHI導覽先生》今（8）日的邀請到2位熱愛帶小孩去露營的好爸爸楊銘威、阿翔，李霈瑜認為露營的魅力在於一大早醒來張開眼睛就能看到山，也喜歡跟朋友一起煮飯，研發地獄料理，浩子覺得露營最棒的地方則是是一張開眼睛，小孩都不在身邊，小孩別人帶，一雙筷子四處吃最爽。
楊銘威偏好免裝備露營，除了帶小孩比較方便，也比較安全，他分享有一年跨年去露營，晚上吃飯很高興，一直喝酒，結果醒來已經2022年什麼都不記得，浩子對他的想法很有共鳴：「我們一樣，現在去現場帳棚都搭好了，裡面乾濕分離，還有冷氣。」
談到美食，李霈瑜笑說：「年輕人去露營常常亂煮，像在吃廚餘。」浩子回憶道：「露營只要煮一鍋湯大家就會圍過來。」阿翔聽到浩子的煮湯論，忍不住爆料：「有一次浩角翔起去國外工作，住外面要自己煮東西，浩子自告奮勇煮湯，用心地在湯裡加高麗菜加玉米，煮完大家開始喝湯，結果居然撈到餛飩，就稱讚浩子不簡單，在國外居然能買到餛飩，結果用筷子一戳居然是衛生紙。」