中秋連假省道旅遊車潮多　公路總局公布6路段易塞時間

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公路總局預估省道主要幹道共有6個易壅塞路段，包括台9線蘇花路廊，南向9月9日上午6點至下午4點；北向9月10日下午4點到晚上8點、9月11日上午9點至晚上9點。台9線南迴公路，往台東9月9日上午10點至中午12點；往屏東9月11日下午3點至晚上7點。
台1線水底寮至楓港路段南向9月9日上午10點至中午12點；北向9月11日下午3點至晚上7點。台61線鳳鼻至香山路段南向9月8日下午5點至晚上7點、9月9日上午9點至下午1點；北向9月10日下午4點至晚上9點、9月11日下午5點至晚上8點。
台61線竹南路段南向9月9日上午9點至中午12點；北向9月10日下午3點至晚上9點、9月11日下午3點至晚上9點。台61線中彰大橋路段南向9月9日上午9點至下午2點；北向9月10日下午4點至晚上7點。
公路總局表示，為紓解省道車多或壅塞情形，公路總局已規劃於重點路段實施交通疏導措施。包括台9線蘇花路廊將實施時段性禁行21噸以上大貨車（含砂石車）及大客車優先行駛措施（含蘇澳地區分流措施、蘇花改路段開放大客車通行路肩，及崇德路段大客車優先道等）。
台9線南迴公路瓶頸路段則實施車道漸變措施，以維持車流順暢；台61線西濱快速公路針對鳳鼻至香山及竹南地區等，已規劃平交路口封閉措施，並配合高速公路局於9月10至11日封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標繼續行駛台61線北上至香山交流道銜接國道3號。
屏鵝公路（台1線、台26線）部分，種樹百里2.0計畫工區路段已規劃調撥車道、替代路線，水底寮路段並視流量啟動長距離調撥車道。
為鼓勵搭乘公共運輸，公路總局也推出多項公共運輸優惠措施，搭乘86條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠、持電子票證搭乘49條台灣好行路線可享半價優惠；凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。
針對前往東部區域的民眾也推出專案優惠，持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠；花東地區「在地有腳」租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元）等優惠措施，以上2項專案優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。
公路總局積極協調各客運業者調整運能，總計提供2.6萬班次及91萬座位數，各業者陸續於8月18日起開始販售預售票，截至8月31日，全線國道客運總計已售出4.3萬張預售票，佔可售張數22.8%，其中西部計4萬張，佔28.2%；東部3千張，佔6.6%，尚餘許多坐位歡迎民眾利用。
相關疏運資訊，民眾可至公路總局網站 「111年中秋節連續假期疏運」頁面查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊。