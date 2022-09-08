「此時彼刻」國際插畫展登場 作品圍繞季節遞嬗訴說故事

由文化部文化資產局舉辦的「此時彼刻─國際插畫暨文資插畫展」，今日起在台中文化資產園區登場，有來自世界16個國家知名插畫家，以及國內傳統藝師、工藝家共41位參展，作品多達177件。特別的是，另外在3所國小安排衛星展區，期望透過藝文走入校園，讓偏鄉學童藉由親炙國際藝術品之美，開啟對未來美好生活的想像。





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文資局表示，今年參展的國內外插畫家及藝師，作品多達177件，即日起展至10月30閉幕。展覽主題以「節氣」規劃展區設計，藉由季節的遞嬗訴說不同國度及時空裡所發生的故事，策展理念為透過插畫圖像呈現、記錄身處平行時空的人們，保存曾經渡過的美好回憶。





▲「此時彼刻」國際插畫展今日起在文化資產園區展出，小朋友在老師引導下，先睹為快。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.8)

文資局今天舉辦插畫展開幕活動，文化資產局長陳濟民與插畫家鄭開翔等人都出席。陳濟民表示，文化資產園區不完全都只能做文資的內容，這次以文資為核心結合插畫的形式，還設計「網美」打卡區，展場呈現與往昔不同氛圍，顛覆民眾對文化資產園區刻板印象。





展覽邀請「義大利波隆那國際兒童書展」、「V&A Illustration Awards」、「AOI World Illustration Awards」等國際知名插畫獎獲獎作品，匯聚包含臺灣在內共計16個國家之精彩創作，透過創作者獨特的視角，展現出世界各國的文化資產風貌，帶給觀者豐盛的視覺饗宴。





此外，文資局特別選中臺中市太平區東汴實驗國民小學、和平區德芙蘭國民小學以及烏日區溪尾國民小學三所學校做為衛星展區，讓國內外藝術家作品走進校園，和平區德芙蘭國小校長就說，這對師生甚至和平區民而言，彷如送來一份大禮，讓大家透過藝術之美，開啟對未來生活的想像，是一種不一樣的美學教育。





中秋連假以及國慶連假期間，文化資產園區也策劃了插畫市集及週末的工藝體驗坊等活動，歡迎大家一起來饗藝文、度佳節。更多活動資訊請持續關注文化部文化資產局官網及臉書粉絲專頁。



