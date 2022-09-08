台金融業首家！天下永續公民獎　玉山金奪大型企業第一　

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玉山銀行董事長黃男州表示，玉山長期擘劃永續發展藍圖，以2050年淨零碳排放為目標，致力實踐玉山永續文化，朝「亞洲永續發展標竿」目標邁進，同時，玉山提出3個承諾，第一，要與世界接軌持續領航，已於今年度加入「SBTi科學減碳倡議」並成為「RE100會員低用電企業」金融業，致力於2040年前讓國內外營業據點100%使用綠電；第二，要永續轉型，創造價值，深植永續金融服務，在2035年前全面撤資煤炭相關產業。
第三，要掌握關鍵發揮金融影響力，繼2021年號召32家夥伴共同倡議ESG永續發展，簽署「永續發展倡議書」，今年度更有高達101家夥伴一同加入，其中包含各產業龍頭、優質企業及隱形冠軍等，其總營收高達新台幣5.08兆元，占年度台灣GDP比重超過23％，共同訂下2025年前至少減碳157萬公噸的目標，更有46家企業承諾在2050前達到淨零排放，聯手邁向節能減碳與永續經營。
玉山強調，矢志成為綜合績效最好，也最被尊敬的銀行，獲獎是榮譽更是對社會的責任，玉山將持續發揮金融影響力，在永續的這條道路上努力，落實公司策略與治理，身為地球公民的我們責無旁貸，將結合更多志同道合的夥伴，邁向永續發展目標前進。