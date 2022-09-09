今日來講股／市場看好iPhone新機　估蘋概股短期內有表現

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謝晨彥指出，雖然7月中國安基金開始護盤，但外資其實不太給面子，持續的賣超，最主要原因就是聯準會鷹派的態度。之後，中國大陸開始限電與封控也是一個影響的因素，而這部分影響的層次比較低，主要在筆電出貨部分。但衝擊比較大的在半導體，尤其是台積電領軍的這一大批族群。
謝晨彥表示，這幾周很明顯的包括消費性電子產品持續提高他們庫存的看法，大家可能都需要半年到一年的時間去消耗庫存，結果導致成熟製程的產能利用率大幅度的下滑，剛開始大家認為說可不可以維持在90%以上，但到後來變成90%都沒有，甚至有看到85%甚至80%。再加上市場也傳出成熟製程的代工價格要開始調降等等，其實都在反映消費性電子產品的疲弱，也連帶影響台股的表現。
至於蘋果新機發表，規格大致符合外界預期，國外分析師也預估iphone 14新機銷量將達約9000萬支，相較過去新機7500萬支都還來得高。謝晨彥表示，現階段全球經濟的環境是通貨膨脹，而不是景氣大幅衰退，如果回顧金融海嘯當時所造成的景氣衰退，衝擊最大的有錢人，因為房地產與股票市場都萎縮，更不用講高端產品的消費，但這次大家仔細去看，是通貨膨脹，其實房地產市場沒有受到太大的影響，至於股市也沒有崩壞。
謝晨彥表示，目前高端市場這些有錢人的資產沒有縮水，所以會發現通貨膨脹的環境下會變成是M型化的社會更嚴重，一般民眾因為物價上漲，消費會很有感，因此中低階手機都賣得不好，不管是三星、OPPO或是小米都大砍今年的銷售目標數字，只有蘋果iPhone是提高銷售數字。
謝晨彥指出，現在有錢人不受影響，愛馬仕跟LV相關商品賣得更好，他們業績還大幅度成長，而iPhone大家把他們定位是高階產品，一支手機3、4萬塊，確實不是一般人能夠消費，尤其在通膨的環境之下，這也難怪蘋果會喊出今年銷售將達2.2億支，其中市場認為iPhone 14就佔了9000萬支，高於以往的數字，而這也顯示iPhone銷售實力還在，因此他預估短期蘋果概念股會有表現的空間。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。