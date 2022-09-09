COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

今日來講股／市場看好iPhone新機　估蘋概股短期內有表現

▲有分析師認為，現階段通膨不影響高端市場，尤其iPhone被大家視為奢侈品，難怪市場預估銷售數字將很亮眼，也因此認為蘋概股短期內將相對有表現。（圖／APPLE提供）
▲有分析師認為，現階段通膨不影響高端市場，尤其iPhone被大家視為奢侈品，難怪市場預估銷售數字將很亮眼，也因此認為蘋概股短期內將相對有表現。（圖／APPLE提供）

記者許家禎／台北報導

2022-09-09 20:30:00

受到美股激勵，台北股市昨（8）日開高走高，終場漲173點，收在14583點，漲幅1.2%，成交金額1722億元。而蘋果發表新機後，因規格大致符合市場期待，也有國外分析師認為新機銷量將不俗，因此蘋概股表現頗為亮眼。有分析師認為，現階段通膨不影響高端市場，尤其iPhone被大家視為奢侈品，難怪市場預估銷售數字將很亮眼，也因此認為蘋概股短期內將相對有表現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台股自以往都有「中秋變盤說」，不過分析師謝晨彥指出，中秋節前一個禮拜，影響台股的不單單是一個點，而是一個面在影響台股。首先是聯準會相對鷹派，聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾央行年會談話後，外界憂心升息幅度將加大，因此市場資金大幅回流到美國，最近三個月外資持續匯出，今年1到8月為止總計外資也匯出5000億元以上。

謝晨彥指出，雖然7月中國安基金開始護盤，但外資其實不太給面子，持續的賣超，最主要原因就是聯準會鷹派的態度。之後，中國大陸開始限電與封控也是一個影響的因素，而這部分影響的層次比較低，主要在筆電出貨部分。但衝擊比較大的在半導體，尤其是台積電領軍的這一大批族群。

謝晨彥表示，這幾周很明顯的包括消費性電子產品持續提高他們庫存的看法，大家可能都需要半年到一年的時間去消耗庫存，結果導致成熟製程的產能利用率大幅度的下滑，剛開始大家認為說可不可以維持在90%以上，但到後來變成90%都沒有，甚至有看到85%甚至80%。再加上市場也傳出成熟製程的代工價格要開始調降等等，其實都在反映消費性電子產品的疲弱，也連帶影響台股的表現。

至於蘋果新機發表，規格大致符合外界預期，國外分析師也預估iphone 14新機銷量將達約9000萬支，相較過去新機7500萬支都還來得高。謝晨彥表示，現階段全球經濟的環境是通貨膨脹，而不是景氣大幅衰退，如果回顧金融海嘯當時所造成的景氣衰退，衝擊最大的有錢人，因為房地產與股票市場都萎縮，更不用講高端產品的消費，但這次大家仔細去看，是通貨膨脹，其實房地產市場沒有受到太大的影響，至於股市也沒有崩壞。

謝晨彥表示，目前高端市場這些有錢人的資產沒有縮水，所以會發現通貨膨脹的環境下會變成是M型化的社會更嚴重，一般民眾因為物價上漲，消費會很有感，因此中低階手機都賣得不好，不管是三星、OPPO或是小米都大砍今年的銷售目標數字，只有蘋果iPhone是提高銷售數字。

謝晨彥指出，現在有錢人不受影響，愛馬仕跟LV相關商品賣得更好，他們業績還大幅度成長，而iPhone大家把他們定位是高階產品，一支手機3、4萬塊，確實不是一般人能夠消費，尤其在通膨的環境之下，這也難怪蘋果會喊出今年銷售將達2.2億支，其中市場認為iPhone 14就佔了9000萬支，高於以往的數字，而這也顯示iPhone銷售實力還在，因此他預估短期蘋果概念股會有表現的空間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

IT面板出貨續下修　庫存去化將延續至第四季

台股開高走高、終場漲173點　蘋概股紅通通成亮點

台塑四寶8月營收逾1563億元　月增0.4%、年增8.1%

為防範類如興案再現　證交所強化監理5大構面13項措施

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀