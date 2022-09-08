啦啦隊比基尼性感入浴！S級扭腰羞洩雙峰 身材密碼7字曝
中信兄弟「Passion Sisters」的女孩波波，靠著一身白皙皮膚和傲人又性感的身材，在IG吸引超過12.3萬人追蹤，天生就擁有不錯的流量密碼。近日，波波就特別穿上布料極少的比基尼進入浴缸，並透露了自身保持身材的祕訣，近乎完美的曲線再度折服眾人。
波波在IG上PO出一系列的泳裝美照，只見波波的橘色比基尼，上下半身的布料僅靠著帶子、扣環做連結，胸部中間還刻意開啟一個小洞，傲人上圍似乎就快撐破泳衣，而波波也擺出專業的Pose扭腰擺臀，徹底展現引以為傲的S曲線，對著鏡頭放電，十分誘人。
波波也透露，一穿上這套比基尼後就徹底愛上，「最喜歡性感大辣款啦，剛好衣櫃缺少橘色」而且最主要功能是可以穩定胸部，直呼「我身上穿的是拍照造型款，罩杯內襯則是親膚的裡布，超殺底片~每張都想放封面」。另外，她也發文提到自己保持身材的祕密，就是「不吃男人畫的餅」。
照片立刻湧入萬名網友爭相朝聖，「太惹火了啦！喜歡」、「恩！說的一點沒有錯」、「這件泳衣好看～很適合妳」、「波波的身材好苗條喔」，就連好友「百萬網美」姚采辰、隊友妮可、白白都忍不住跑來留言，「好水」、「太辣」、「可以！小仙女波」。（編輯：詹鎰睿）