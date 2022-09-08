中秋連假前夕多處壅塞　連假首日6大地雷路段出爐

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西部國道於下午3點後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1南向汐止至圓山、桃園至內壢、湖口至新竹，北向桃園至五股、高架五股至下塔悠；國10西向燕巢至左營端，其餘國道路段大致正常。截至下午6點國道交通量為80.2百萬車公里，預估今日交通量為112百萬車公里。
高公局指出，明天為中秋節連假首日，預估國道交通量為117百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達67百萬車公里，為年平均平日的1.5倍，相關疏導措施包括凌晨0點至12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨0點至5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局預判明天重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城等路段。
高公局建議西部國道南向用路人上午6點前或12點後出發；國5南向用路人建議上午5點前或下午5點後出發，若仍必需在明天上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於上午8點過後再出發，節省寶貴時間。