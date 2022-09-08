COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台灣首家POP MART開幕！Molly周邊免費拿　粉絲排隊朝聖

▲POP MART泡泡瑪特台灣首家門市插旗信義區，空間展出眾多熱門款式。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲POP MART泡泡瑪特台灣首家門市插旗信義區，空間展出眾多熱門款式。（圖／記者鍾怡婷攝）

編輯中心/綜合報導

2022-09-08 19:11:40

潮流文化品牌POP MART泡泡瑪特多變、細緻的造型，捲起一股盒玩風潮，有許多年輕族群爭相收藏。如今，台灣首家POP MART泡泡瑪特插旗信義區，並於明（9）日正式開幕，只要到場出示收藏品，就能免費領取「Molly果凍貼」外，櫃位更擺設上百款人氣朝玩，還有高達70公分的1000% Mega Space Molly，讓粉絲彷彿置身泡泡瑪特的奇幻世界，成為打卡新熱點！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲POP MART泡泡瑪特台灣首家門市插旗信義區，空間展出眾多熱門款式。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲POP MART泡泡瑪特門市展出眾多公仔，吸引粉絲拍照打卡。（圖／記者鍾怡婷攝）
POP MART泡泡瑪特繼今年7月韓國開立首爾旗艦店、日本開立東京首店之後，台灣首間POP MART實體店插旗信義區，櫃位旁還特地搭建了SKULL PANDA奇幻攝影棚造景，店內23坪的空間販售超過百種系列、上千款式，其中包含最火紅的Molly、古靈精怪的LABUBU、暗黑奇幻的SKULLPANDA、可愛的小男孩DIMOO以及充滿夢幻浪漫氣息的PUCKY，五大超人氣系列在陳列架上一字排開，還有高達70公分的1000% Mega Space Molly，帶給消費者強烈的視覺衝擊，吸引眾多「娃友」拍照打卡。

▲POP MART泡泡瑪特古靈精怪的LABUBU系列公仔。
▲POP MART泡泡瑪特古靈精怪的LABUBU系列公仔。（圖／記者鍾怡婷攝）
為了歡慶台灣首店開幕，泡泡瑪特準備了6款限量潮玩接續釋出，包含首度於海外發售的「太空人Molly夜明珠」與「Molly雙子獸系列黑彩版」、公告後即有高度討論的台灣首發「LABUBU潛水員」、「Molly Baby 香蕉黃冠 小號坐姿」、「FLABJACKS仙人掌限量紫羅蘭」與「PUCKY深海探險員」。每款皆為限量發售，其中4款需消費滿額才可加購，詳細資訊於POP MART泡泡瑪特臉書粉絲專頁陸續公布。

▲粉絲出示泡泡瑪特玩具收藏，即贈「Molly果凍貼」的限時、限量活動。
▲粉絲出示泡泡瑪特玩具收藏，即贈「Molly果凍貼」的限時、限量活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，門市從8日試營運至9/10，只要到場出示泡泡瑪特玩具收藏，即贈「Molly果凍貼」的限定活動，並加碼於開幕期間推出5款豐富贈品，包含消費不限金額皆送的「Super Mini Labubu閃粉版泡泡彈」，以及單筆消費達指定門檻即贈的「Molly / Labubu超級賽道徽章」、「Molly小畫家化妝鏡」及「Molly泡泡夏天吊卡」，各款周邊小物都有著超可愛造型，數量有限，贈完為止。

從今日試營運開始就有許多粉絲到場支持，《NOWnews今日新聞》記者實際詢問粉絲興奮表示：「是為了來買DIMOO整套組合，最重要的是想到現場看大隻公仔」、「從以前就很喜歡LABUBU系列，也希望之後可以出更多地區限定公仔」、「每個系列都滿喜歡的，但目前還沒有預計想買的商品，就是想來現場拍拍照，逛到有喜歡的就會入手」。

▲2022 Hot Toys年度展，有超過50款超級英雄珍藏人偶實體曝光。（）
▲2022 Hot Toys年度展，有超過50款超級英雄珍藏人偶實體曝光。（圖／記者鍾怡婷攝）
同時，9/9日起至9/18止，野獸國也於三創生活園區展出「2022 Hot Toys年度展」，有超過50款超級英雄珍藏人偶實體曝光，加上真人比例的奇異博士、Cosbi鋼鐵人MK5巨型雕像、以及超萌Cosbi巨型熊抱哥草莓蛋糕雕像，皆為首次在台展示，是一場超級英雄粉絲錯過可惜的玩具盛事。

壽司郎期間限定！8款新品強勢來襲　銅板價爽吃鮪魚大腹

中秋開喝！海尼根優惠懶人包：買啤酒送限量「鑄鐵烤盤」

《魔法使的新娘》第2季動畫來了！開播時間正式公開

中秋連假瘋樂園！「全台優惠」懶人包　驚悚墓碑鎮回歸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀