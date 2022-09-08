台灣首家POP MART開幕！Molly周邊免費拿　粉絲排隊朝聖

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為了歡慶台灣首店開幕，泡泡瑪特準備了6款限量潮玩接續釋出，包含首度於海外發售的「太空人Molly夜明珠」與「Molly雙子獸系列黑彩版」、公告後即有高度討論的台灣首發「LABUBU潛水員」、「Molly Baby 香蕉黃冠 小號坐姿」、「FLABJACKS仙人掌限量紫羅蘭」與「PUCKY深海探險員」。每款皆為限量發售，其中4款需消費滿額才可加購，詳細資訊於POP MART泡泡瑪特臉書粉絲專頁陸續公布。
此外，門市從8日試營運至9/10，只要到場出示泡泡瑪特玩具收藏，即贈「Molly果凍貼」的限定活動，並加碼於開幕期間推出5款豐富贈品，包含消費不限金額皆送的「Super Mini Labubu閃粉版泡泡彈」，以及單筆消費達指定門檻即贈的「Molly / Labubu超級賽道徽章」、「Molly小畫家化妝鏡」及「Molly泡泡夏天吊卡」，各款周邊小物都有著超可愛造型，數量有限，贈完為止。
從今日試營運開始就有許多粉絲到場支持，《NOWnews今日新聞》記者實際詢問粉絲興奮表示：「是為了來買DIMOO整套組合，最重要的是想到現場看大隻公仔」、「從以前就很喜歡LABUBU系列，也希望之後可以出更多地區限定公仔」、「每個系列都滿喜歡的，但目前還沒有預計想買的商品，就是想來現場拍拍照，逛到有喜歡的就會入手」。
同時，9/9日起至9/18止，野獸國也於三創生活園區展出「2022 Hot Toys年度展」，有超過50款超級英雄珍藏人偶實體曝光，加上真人比例的奇異博士、Cosbi鋼鐵人MK5巨型雕像、以及超萌Cosbi巨型熊抱哥草莓蛋糕雕像，皆為首次在台展示，是一場超級英雄粉絲錯過可惜的玩具盛事。