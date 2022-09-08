Evusheld單株抗體價格曝　給誰打、安全嗎？5大QA一次看

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什麼是Evusheld單株抗體？
指揮中心說明，Evusheld為預防性單株抗體，是目前對Omicron BA.2、BA.2.12.1、BA.4及BA.5具療效的單株抗體組合之一，可用於暴露前預防，已取得美、法、英、澳及歐盟等多國緊急使用授權（EUA）。
黃高彬解釋，Evusheld單株抗體是從感染過新冠肺炎康復者血清中的B細胞分離出的抗體，是由兩種單株抗體結合在一起，特點是不管是暴露於新冠病毒前後，都可預防感染，也可針對輕症治療，現在重症治療研究還在進行中。
Evusheld單株抗體使用方式為何？適用對象是誰？有人不能使用嗎？
黃高彬指出，Evusheld單株抗體使用方式採單次肌肉注射即可，費用每支高達10萬，「但基本上是國家會出錢」，且發揮效益高，建議符合資格的民眾可以施打。
黃高彬進一步說明，Evusheld單株抗體施打對象為實體器官移植、血液幹細胞移植或CAR-T治療，具有效重大傷病卡的嚴重先天性免疫不全等者，或是這使用強烈免疫抑制劑患者，這些人即使打了疫苗後，產生抗體效果也不佳，感染後住院花費甚至會超過10萬，因此建議施打Evusheld單株抗體，而一般民眾則不需要接種。
使用Evusheld單株抗體有什麼好處？會有什麼風險？
黃高彬分享，從研究結果顯示，在3441名受試者中，使用Evusheld單株抗體後，僅有8人出現新冠肺炎臨床症狀，占比約0.2%，而與對照組1731人中，有17人，占比約1%的人遭受感染相比，可減少77%感染風險。
對於是否有誰不適合施打，黃高彬表示，目前研究還沒明確顯示是否有哪些族群不應接種，實驗顯示危險性不高，施打後副作用類似打疫苗，會有肌肉痠痛、會有一點不舒服如全身倦怠、注射地方疼痛，不過還不至於到高燒，與對照組差不多。
Evusheld可用於治療嗎？打Evusheld還要打疫苗嗎？
被問及Evusheld是否可用於治療，黃高彬回應，全世界都建議使用於預防，Evusheld對於暴露前後都具有效果，雖然Evusheld在治療上，輕症、門診間已有數據，而中重症還無數據，但由於現在還有其他治療藥物，如口服抗病毒藥物Paxlovid或是瑞德西韋等，也都具有療效且價錢更為便宜，因此暫時不會考慮使用Evusheld治療。
指揮中心呼籲，按時接種新冠疫苗，仍是最具效益的傳染病預防介入措施，Evusheld並不能取代疫苗接種。
國際上有無其他國家在用Evusheld？未來要打第二劑嗎？
黃高彬提到，現在許多歐盟國家等數十個國家都已使用Evusheld，這是相當安全的疫苗並受到國際認可，打一劑效果維持半年到一年，因此未來不排除要施打第二劑，至於是否要打第三劑或是第四劑，黃則說「沒有，目前還沒到這個程度，時間還沒那麼長，還沒有那方面的資料。」
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