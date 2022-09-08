抗癌像棒球賽！潘忠韋現身力挺　「血癌攻略app」助患者

根據最新公布的癌症登記報告，台灣2019年有2612人新診斷出血癌，10年間新診斷血癌人數增加4成，由於急性血癌病程進展常來勢洶洶，很多患者初期無症狀，一旦發病便需長時間住院接受治療，面對突如其來的疾病與大量衛教資料，常因承受龐大衝擊與負擔，導致資訊難以吸收，甚至容易對治療產生悲觀情緒，對此

《血癌攻略》

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《血癌攻略》還特別研發兼具記錄與提醒的「治療紀要」功能，提供病人記錄血球數值及治療項目，只要輸入數值，系統便會彙整成表格及折線圖，方便一覽血球變化與治療狀況；同時納入回診鬧鐘功能，提醒病人別遺忘任何一次檢查。

癌症希望基金會董事長王正旭則表示，基金會自2019年起，深入訪談近60位血癌病人、家屬與醫護人員，發現血癌病人有3大痛點，分別是「發病來勢洶洶，恐慌無知恐棄治療」

、「資訊紛雜難懂，無心無力懂治療」、「資訊偏重於治療，缺居家照護面」；為有效解決，基金會才運用開發癌症數位工具的經驗，與中華民國血液病學會合作開發《血癌攻略》，除全面整合衛教資訊外，更強調自主照護、記錄的重要性，鼓勵血癌病人練習關注身體變化，加強醫病合作，掌握治療的最佳時機。

▲癌症希望基金會董事長王正旭認為，除了要全面整合衛教資訊外，更要強調患者自主照護、記錄的重要性。（圖／記者張志浩攝）

中華民國血液病學會周文堅理事長指出，過去戲劇常安排罹患血癌等同「絕症」的劇情，讓人聞之色變，部分確診病人甚至因錯誤印象，規避正規治療而錯過最佳時機，但現在醫學進步，只要與醫療團隊合作，接受適當的治療，多數的病人都能控制得很好，隨著血癌新診斷人數上升，周文堅認為應更注重如何傳遞正確的第一手資訊，才能鼓勵病人正面抗癌。

前職棒球星、現為知名球評的「喇叭」潘忠韋

2021年才終於治療結束走出醫院，他表示，起初罹病時只能自己透過網路搜尋有關癌症的資訊，常搞得他心情緊張，到頭來還是只能和醫師討論，不過《血癌攻略》讓病患和家屬更能了解眼前的敵人是誰、有什麼特性，他認為

抗癌就像棒球賽，最好情蒐、功課，上當一個主動出擊的好病人，才能和家人、醫療團隊打贏這場抗癌比賽。