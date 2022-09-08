抗癌像棒球賽！潘忠韋現身力挺 「血癌攻略app」助患者
根據最新公布的癌症登記報告，台灣2019年有2612人新診斷出血癌，10年間新診斷血癌人數增加4成，由於急性血癌病程進展常來勢洶洶，很多患者初期無症狀，一旦發病便需長時間住院接受治療，面對突如其來的疾病與大量衛教資料，常因承受龐大衝擊與負擔，導致資訊難以吸收，甚至容易對治療產生悲觀情緒，對此癌症希望基金會與中華民國血液病學會合作，開發「血癌攻略」LINE機器人搭配網頁版，將衛教資訊和病況紀錄整合，鼓勵血癌病人練習關注身體變化，加強醫病合作，挺過抗癌之路的前職棒球星潘忠韋讚賞，《血癌攻略》app讓人「多一點資訊，少一點慌張」，給病患和家屬抗癌期間多了一個神隊友。
癌症希望基金會說明，「血癌攻略」為LINE機器人搭配網頁版運作，透過LINE聊天機器人的引導，幫助最初診斷血癌的病人了解疾病成因及治療概要，再導入網頁詳細說明用藥及副作用，由淺入深幫助病人循序漸進接收衛教知識，同時降低心理壓力；此外《血癌攻略》還特別研發兼具記錄與提醒的「治療紀要」功能，提供病人記錄血球數值及治療項目，只要輸入數值，系統便會彙整成表格及折線圖，方便一覽血球變化與治療狀況；同時納入回診鬧鐘功能，提醒病人別遺忘任何一次檢查。
癌症希望基金會董事長王正旭則表示，基金會自2019年起，深入訪談近60位血癌病人、家屬與醫護人員，發現血癌病人有3大痛點，分別是「發病來勢洶洶，恐慌無知恐棄治療」、「資訊紛雜難懂，無心無力懂治療」、「資訊偏重於治療，缺居家照護面」；為有效解決，基金會才運用開發癌症數位工具的經驗，與中華民國血液病學會合作開發《血癌攻略》，除全面整合衛教資訊外，更強調自主照護、記錄的重要性，鼓勵血癌病人練習關注身體變化，加強醫病合作，掌握治療的最佳時機。
中華民國血液病學會周文堅理事長指出，過去戲劇常安排罹患血癌等同「絕症」的劇情，讓人聞之色變，部分確診病人甚至因錯誤印象，規避正規治療而錯過最佳時機，但現在醫學進步，只要與醫療團隊合作，接受適當的治療，多數的病人都能控制得很好，隨著血癌新診斷人數上升，周文堅認為應更注重如何傳遞正確的第一手資訊，才能鼓勵病人正面抗癌。
前職棒球星、現為知名球評的「喇叭」潘忠韋，他在2019年球季後，因持續發燒、身體瘀青症狀就醫，經確診竟是「急性淋巴性白血病」，接受近一年治療，歷經2次骨髓移植、3次敗血性休克失去意識，2021年才終於治療結束走出醫院，他表示，起初罹病時只能自己透過網路搜尋有關癌症的資訊，常搞得他心情緊張，到頭來還是只能和醫師討論，不過《血癌攻略》讓病患和家屬更能了解眼前的敵人是誰、有什麼特性，他認為抗癌就像棒球賽，最好情蒐、功課，上當一個主動出擊的好病人，才能和家人、醫療團隊打贏這場抗癌比賽。