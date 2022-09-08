果粉快看！蝦皮購物開放預約iPhone 14　最高省3萬8

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首波預約下單回饋最高省萬元！
果粉的年度大事，讓蝦皮購物為你準備好超殺回饋！蝦皮購物將於9/9晚間8點正式開始iPhone 14系列新機預約，今年包括iPhone 14、Iphone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 等4款機型，iPhone 14 Pro 與iPhone 14 Pro Max更推出全新深紫色，以及首度發行的「動態島」功能。而蝦皮購物也祭出預約優惠六大攻略，要讓果粉們聰明省錢、輕鬆入手最熱門的新iPhone！除了新機預約優惠外，蝦皮購物「9.9超級購物節」再加碼九大時段 iPhone 13 128G 下殺5折至 12,950元，想換手機就趁現在。
「攻略一：1蝦幣換早鳥600元優惠券」9/8(四)12:00-9/9 19:59，即可用1蝦幣換600元優惠券於預約開跑後使用，僅限iPhone 14系列預約、正式開賣使用，每人限兌換1次
「攻略二：搭配『9.9超級購物節優惠券』，現省2,000元」9/9(五) 20:00預約開跑後，限時4小時，領取商城93折優惠券，現省2,000元！數量有限，用完為止
「攻略三：iPhone新機狂灑500元優惠券」蝦皮購物加碼於9/10-9/16每天0:00 於預約活動頁領券即可兌換500元優惠券，數量有限，用完為止
「攻略四：蝦皮舊機回收最高回饋30,000元」蝦皮購物線上手機回收服務最快5天完成！簡單五步驟輕鬆享高額回收金，5分鐘線上估價、免費到府取件、人工檢測、專人報價、最後輕鬆領取回收金，最高回饋30,000元！完成手機回收流程的消費者，當月於蝦皮購物購買iPhone 14新機，再加碼手機舊換新補助，最高享1,500元的購機補助金
「攻略五：指定信用卡購機最高回饋6,000元」聰明消費的必備招式，絕對要刷對卡、賺回饋！優惠回饋最高的就屬元大銀行，單筆分期最高享6,000元刷卡金回饋；台新銀行iPhone 14 新機系列專屬刷卡優惠，單筆滿30,000元，回饋3,000元刷卡金；國泰世華蝦皮購物聯名卡單筆分期滿16,000元，回饋2,400蝦幣，指定區間再加碼6%蝦幣，9月最高享25%蝦幣回饋，名額有限、先搶先贏
「攻略六：果迷專屬抽萬元購物金」9/9 20:00至9/30 23:59期間，購買蝦皮商城iPhone商品（不限機種），並於12/31前在蝦皮商城購買iPad任一機型或Apple watch系列商品，即可獲得萬元購物金抽獎機會