《徘徊年代》導演盼新住民故事被看見　台中特映會登場

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導演張騰元表示，這部作品的故事，就發生在我們周遭的生活，希望透過鏡頭凸顯新住民與台灣在地人同生共存，才能譜出這一部扣連歷史脈動的生活史詩；昨日特映會很感謝台中市政府支持，也謝謝立法委員江啟臣以及豐原在地議員張瀞分對電影和新住民的重視。
新聞局表示，張導演還特別準備簽名海報致贈給台中市政府新聞局，現場也邀請新住民、婦女團體及市府相關局處同仁，近三百位觀眾一同欣賞電影，並於映後與導演張騰元開心進行映後座談，期待透過此場特映會，讓更多市民接觸藝文國片，也可藉由這部充滿社會關懷的電影，一起瞭解新住民議題、同理對待生活中的新住民朋友；整個觀影活動在大家踴躍參與下，提升觀眾們對於社會多元平等、族群間友善共融的意義。
新聞局指出，《徘徊年代》這部電影不只描寫新住民朋友的故事，片中也包藏導演身為台中人的成長紀憶，市府義無反顧投入資源辧理特映會推廣此部好片，盼能讓更多人看見屬於新住民的故事。
新聞局指出，《徘徊年代》以兩段風格相異卻有趣對照的故事，背景分別設定在九零年代及千禧年以後的台灣，透過兩代新住民的女性視角，帶領大家重新感受小人物和大社會，一同變遷的時代歷程；片中細膩刻畫角色面對動盪、關係衝突和命運轉折，如我們這座多元島嶼的縮影。相關電影資訊，歡迎搜尋《徘徊年代》粉絲專頁了解追蹤。