法比歐親吐人父心情！鳳小岳談文化差異　曝：跪過神主牌

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昨天揭曉第57屆金鐘獎入圍名單，夯劇《華燈初上》一口氣入圍11項，包括「最佳女主角」林心如、楊謹華，以及「最佳男主角」楊祐寧，不過鳳小岳在該劇也有精彩演出，卻無緣入圍成了遺珠之憾，今天再被提及，他也表示：「沒有啦，我覺得就是經驗的累積，不然少年得志怎麼辦。」後來又惺惺相惜《四樓的天堂》男主角：「秋生沒入圍，怎麼回事？」
另外，史詩級台劇《斯卡羅》在金鐘獎則入圍13項，劇中演出「李仙得」的法比歐，來自法國的他，第一次演戲，演技就獲得觀眾肯定，不過同樣沒有入圍，他也表示：「因為我最近在工作，所以忘記公佈入圍了，今年太多精彩的競爭者，雖然有一點點的失望，但還是很開心劇組有入圍這麼多。」兩人被問到心中有覺得可惜的人選嗎？鳳小岳幽默表示：「沒關係，等到頒獎那天，會再有一批人。」、「我很誠實，這兩天還是有滑一下手機（看金鐘相關報導）。」逗趣發言也讓現場笑聲不斷。
另外，法比歐2020年向台灣女友求婚成功，並在7月宣布懷孕好消息，再3個月就要迎接寶寶出生的他，法比歐也難掩期待直呼：「趕快趕快出來，我已經準備好了。」另外，被問到有沒有遇到文化背景、學習差異，鳳小岳也表示：「我在台灣長大，所以一直以為都一樣，但還是會有些不同，像是懲罰、獎勵的怎麼設定等等。」更透露曾經因為偷爸媽的錢，去買綠豆椪，結果被懲罰「跪神主牌」，逗得現場哈哈大笑。