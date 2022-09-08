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法比歐親吐人父心情！鳳小岳談文化差異　曝：跪過神主牌

▲鳳小岳（右）、法比歐今（8）日時尚短片的放映會。（圖／記者陳思誼攝）
▲鳳小岳（右）、法比歐今（8）日時尚短片的放映會。（圖／記者陳思誼攝）

記者李亞妮/綜合報導

2022-09-08 20:08:232022-09-08 20:19:05

服裝設計師陳科維（Alexander King Chen）耗時三年，動員三百多人，拍攝三部時尚短片，今（8）日在華山光點電影院，舉辦放映會，也邀請鳳小岳、法比歐出席。而第57屆金鐘獎在昨（7）日揭曉入圍名單，夯劇《華燈初上》入圍11項獎，不過鳳小岳在該劇中飾演多情編劇「江瀚」，但無緣入圍成了遺珠之憾，今天再被問到也直呼：「今年太多精彩的了。」

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鳳小岳、法比歐今天帥氣出席三部時尚電影放映會，導演也稱讚鳳小岳在拍《Are You in Heaven你在天堂嗎？》時，僅用短短兩個晚上時間就拍攝完成，許多鏡頭也一次就過，同時也正在拍《華燈初上》，也讓行程滿檔的鳳小岳直呼：「幾乎沒有睡覺。」

昨天揭曉第57屆金鐘獎入圍名單，夯劇《華燈初上》一口氣入圍11項，包括「最佳女主角」林心如、楊謹華，以及「最佳男主角」楊祐寧，不過鳳小岳在該劇也有精彩演出，卻無緣入圍成了遺珠之憾，今天再被提及，他也表示：「沒有啦，我覺得就是經驗的累積，不然少年得志怎麼辦。」後來又惺惺相惜《四樓的天堂》男主角：「秋生沒入圍，怎麼回事？」

另外，史詩級台劇《斯卡羅》在金鐘獎則入圍13項，劇中演出「李仙得」的法比歐，來自法國的他，第一次演戲，演技就獲得觀眾肯定，不過同樣沒有入圍，他也表示：「因為我最近在工作，所以忘記公佈入圍了，今年太多精彩的競爭者，雖然有一點點的失望，但還是很開心劇組有入圍這麼多。」兩人被問到心中有覺得可惜的人選嗎？鳳小岳幽默表示：「沒關係，等到頒獎那天，會再有一批人。」、「我很誠實，這兩天還是有滑一下手機（看金鐘相關報導）。」逗趣發言也讓現場笑聲不斷。

▲鳳小岳親吐摃龜金鐘獎的心情。（圖／Alexander King Chen 提供）
▲鳳小岳親吐摃龜金鐘獎的心情。（圖／Alexander King Chen 提供）
另外，法比歐2020年向台灣女友求婚成功，並在7月宣布懷孕好消息，再3個月就要迎接寶寶出生的他，法比歐也難掩期待直呼：「趕快趕快出來，我已經準備好了。」另外，被問到有沒有遇到文化背景、學習差異，鳳小岳也表示：「我在台灣長大，所以一直以為都一樣，但還是會有些不同，像是懲罰、獎勵的怎麼設定等等。」更透露曾經因為偷爸媽的錢，去買綠豆椪，結果被懲罰「跪神主牌」，逗得現場哈哈大笑。

▲鳳小岳自曝曾經偷爸媽的錢去買綠豆椪，被罰「跪神祖牌」。（圖／記者陳思誼攝）
▲鳳小岳自曝曾經偷爸媽的錢去買綠豆椪，被罰「跪神主牌」。（圖／記者陳思誼攝）

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