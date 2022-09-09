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iPhone 14怎買最划算？今開放預購　STUDIO A最高折8％

▲於STUDIO A 官網指定連結購買萬元禮券即可額外獲得5%回饋，再搭配LINE Pay 3%回饋，最高可獲得8%回饋。(圖／官方提供)
▲於STUDIO A 官網指定連結購買萬元禮券即可額外獲得5%回饋，再搭配LINE Pay 3%回饋，最高可獲得8%回饋。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-09 08:03:00

iPhone 14系列正式發表，台灣也搶搭首賣列車，將於9/16下周五開賣，蘋果官網9/9晚間8點開放預購，蘋果經銷商STUDIO A也同步展開，即日起至9/30凡於 STUDIO A 官網指定連結購買萬元禮券，即可額外獲得等值5%紅利回饋，搭配「中國信託 LINE Pay 卡」消費還可享 LINE Points 3%回饋無上限，總計8%；燦坤則主打舊換新更優惠等活動。

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STUDIO A 推出 「STUDIO A Apple秋季特別活動」，開放會員 iPhone 14系列、Apple Watch系新機預約之外，即日起至9/30期間凡於 STUDIO A 官網指定連結購買萬元禮券，即可額外獲得等值5%紅利回饋，搭配「中國信託 LINE Pay 卡」消費還可享 LINE Points 3%回饋無上限，總計高達8%優惠，禮券使用無效期，且可用於全產品，有1萬元、2萬元面額，各限量3,000份，售完即止。

「STUDIO A 秋季特別禮券」可多張合併使用，每萬元可回饋等值5%之會員點數，例如選購1萬元即返還500元等值點數，即SA 1,000點會員積點；2萬元即返還SA 2,000點。以往標準會員折抵周邊配件上限為20%，本次也特別於9/9～10/31開放標準會員等級以上，均可折抵副廠週邊商品100%。使用「中信LINE Pay卡」等多家銀行信用卡，最高還享3%無上限回饋，同時提供舊機換新機，多台折抵無上限。

同為蘋果經銷商的燦坤，9/9晚上8點預購iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro 、iPhone 14 ，預購成功者保證9/16(五)開賣日能取貨！到燦坤指定門市交機，還可請門市人員進行轉移服務，讓消費者能完整備份舊機資料。且9/9(五)-9/25(日)舊換新鑑價活動，iPhone 12 Pro Max 512G 保證回收價17,000元、iPhone 12 Pro 512G保證回收價14,200元、iPhone 12 256G保證回收價10,900元，限量300台，回收價格比蘋果官網好200～500元之間，讓消費者可以用更少的預算換購新機。

9/9(五)-9/11(日)中秋連假期間，燦坤獨家迎新送舊，只要拿舊3C商品到燦坤任一家門市進行估價，指定款 MacBook 最高現折8%，指定款iPhone最高現折10%，指定款 iPad 及 Apple  Watch最高現折9%，其中 MacBook Air M1機種福利出清只要20,900元(原價30,900元)現省10,000元，非指定款機型回收估價再加碼10%，優惠數量有限售完為止， 每人每卡限購兩台。

▲蘋果發表會,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max。（圖／官方提供）
▲iPhone 14 Pro即日起開放預購，經銷商也紛推好康吸客。（圖／官方提供）

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