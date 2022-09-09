iPhone 14怎買最划算？今開放預購　STUDIO A最高折8％

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「STUDIO A 秋季特別禮券」可多張合併使用，每萬元可回饋等值5%之會員點數，例如選購1萬元即返還500元等值點數，即SA 1,000點會員積點；2萬元即返還SA 2,000點。以往標準會員折抵周邊配件上限為20%，本次也特別於9/9～10/31開放標準會員等級以上，均可折抵副廠週邊商品100%。使用「中信LINE Pay卡」等多家銀行信用卡，最高還享3%無上限回饋，同時提供舊機換新機，多台折抵無上限。
同為蘋果經銷商的燦坤，9/9晚上8點預購iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro 、iPhone 14 ，預購成功者保證9/16(五)開賣日能取貨！到燦坤指定門市交機，還可請門市人員進行轉移服務，讓消費者能完整備份舊機資料。且9/9(五)-9/25(日)舊換新鑑價活動，iPhone 12 Pro Max 512G 保證回收價17,000元、iPhone 12 Pro 512G保證回收價14,200元、iPhone 12 256G保證回收價10,900元，限量300台，回收價格比蘋果官網好200～500元之間，讓消費者可以用更少的預算換購新機。
9/9(五)-9/11(日)中秋連假期間，燦坤獨家迎新送舊，只要拿舊3C商品到燦坤任一家門市進行估價，指定款 MacBook 最高現折8%，指定款iPhone最高現折10%，指定款 iPad 及 Apple Watch最高現折9%，其中 MacBook Air M1機種福利出清只要20,900元(原價30,900元)現省10,000元，非指定款機型回收估價再加碼10%，優惠數量有限售完為止， 每人每卡限購兩台。