林耕仁碩論疑涉抄襲！檢舉案成立 陽明交大：將儘速處理
2022選戰將至，論文成為近來交戰重點，民進黨立院黨團5日指控國民黨新竹市長參選人林耕仁的碩士論文，涉嫌抄襲，林耕仁當天即主動檢附資料遞交給赴陽明交大學倫會，陽明交大今（8）日晚間表示，經審查檢舉資料和提供的證據，符合形式要件，因此成立檢舉案件，審議委員將會儘速處理。
陽明交大說明，學術倫理與研究誠信辦公室9月5日接獲檢舉，依規定移交要件審查小組，進入形式審查程序。經開會後確認這項檢舉案有指出被檢舉對象、明確說明檢舉態樣為抄襲及未適當引註，以及提供相關證據，符合形式要件，因此成立檢舉案件。
陽明交大指出，依學校規範，檢舉案將移交學院籌組調查小組，啟動實質調查、程序檢視、審議及處分決定等相關程序。後續處理程序，將依本校學倫案件處理要點第八點第一項第二款規定，移交學院籌組案件所屬學術領域之調查小組。於此同時，本校學術倫理與研究誠信辦公室將依規定，請林先生提供「學術倫理案件申請迴避參考表單」予本校。
校方也依照「國立陽明交通大學學術倫理案件處理要點」表示，處理期限以接獲檢舉案件次日起算120日內須由學生學術倫理審議委員會作成具體結論，且因案件受大眾及媒體關切，會依法行政、儘速處理。所有程序謹慎秉公處理，調查處理期間，本校將不再對外說明，待結果出爐後，依本校學倫案件處理要點第十六點但書規定，將主動對外適切說明。（編輯：林莞茜）