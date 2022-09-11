泰國小公主奢豪別墅曝　揭開泰國王族神秘面紗

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詩麗汪娜娃莉公主殿下的母親是曾跟瓦吉拉隆功同居17年並誕下4子1女的女演員育瓦媞達（Yuvadhida Polprasrth）。瓦媞達是瓦吉拉隆功的第二任妻子，但結婚2年就被冠上「不忠」罪名而流放海外，4名王子被拔除王室繼承權，5人迄今都不被允許返回故鄉。
在同母手足裡唯一保有王室頭銜的詩麗汪娜娃莉公主，她在2005年回歸王室，可說是受盡萬千寵愛，並且修讀朱拉隆功大學美術系碩士學位。畢業後她投入時尚業，不但是知名的服裝設計師，同時擁有自己的服裝品牌，讓泰王感到相當驕傲，在許多公開場合都能拍到父女倆親暱的合照。
除了藝術天賦，她在羽球和馬術方面也很有才華，多次代表王室參與奧運和亞運，被選為全球最炙手可熱的王室成員。表面上生活奢靡又順風順水的小公主，也有不為人知的辛酸面，例如母親和其他手足頻頻有動作想重返王室，小公主礙於父王的情面，只能保持中立。另外，只要有任何風吹草動，她的言行舉止都會被民間放大檢視。
不過懂得明哲保身的她，極少參與王室活動，把生活重心都放在服裝設計品牌，反而讓泰王更愛她，許多攝影師都拍到兩人親切談話的畫面。
而詩麗汪娜娃莉公主明明擁有高顏值和顯赫家世，但仍選擇靠才華維生，甚至近幾年又獲得了博士學位，完美無缺的她被媒體喻為「鎮國公主」。她的男友則是法國人，在服裝設計上，她偏向東方和西方融合，因而擁有廣大的粉絲。