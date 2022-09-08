李淳不藏了！首曬夫妻親密照放閃 為1原因向老婆致歉
國際導演李安的32歲兒子李淳，近日被爆出與交往多年的彩妝師女友千惠祕婚，兩人牽手走在街上，左手無名指戴著婚戒，非常顯眼，他低調證實喜訊，坦承1月已升格人夫，今（8）日首度曬出夫妻檔3張合照，還跟老婆道歉，希望媒體下次把他們拍好看一點。
李淳和女友2017年因電影《綁架者》結識相戀，老婆大他6歲，穩定交往多年，年初低調成婚，尚未公開舉辦婚禮，他表示已經獲得雙方家人的祝福，代表爸爸李安認可媳婦進門，只是先前宣傳電影《一家之主》時，李淳並未承認婚事，只說有好消息會告訴大家，對婚訊保密到家，直到手上婚戒現形才鬆口。
李淳今在社群平台曬出夫妻親密合照，先是感謝外界關心，隨後跟妻子道歉，「想先跟老婆說聲對不起，沒有照妳該擁有的方式公布我們的婚姻。但我很幸福。謝謝主，讓我找到妳」。合照裡老婆時而勾著他肩膀，時而親密捏臉，讓他五官歪七扭八，小倆口穿著素雅白色襯衫合影，揮舞手中白紗，像是另類的婚紗照，非常浪漫。
而被媒體偷拍時，李淳素顏入鏡、小肚子現形，老婆還戴著眼鏡、未施脂粉，完全是家居日常模樣，他坦言婚訊曝光是意外，「沒想到被提前破梗」，對於夫妻新婚生活被「赤裸裸」地記錄下來，他不忘向媒體喊話，「麻煩下次把我們拍得好看一點！」