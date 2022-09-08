反對「放寬波波生實習」！醫斥：菜鳥帶菜雞、劣幣逐良幣

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立法院今年5月三讀通過《醫師法》部分條文修正草案，但7項附帶決議中，重新訂定海歸生實習名額，解套面臨學歷採認，不得報考醫師國家考試者困境，也要求海歸醫學生臨床實習時數應予本國生相同、衛福部應於4年內解決考試資格認定爭議和實習分發時間過長等問題，未來除非是已於當地取得合法註冊醫師資格及實際執行臨床醫療業務5年以上者，回國參加醫師國考前，還是要經學歷甄試，且海歸醫學生臨床實習時數應和本國生相同，不過今年12月31日前已入學者不受此限。
本土小牙醫聯盟指出，醫師和牙醫師的臨床養成過程十分嚴謹而漫長，包含實習牙醫師、PGY及專科牙醫師等一連貫的臨床訓練，這些臨床訓練資源，珍貴且有限，因此對醫師人力要採取「總量管制」，否則會造成醫師訓練不足進而危害醫療品質。近年來政府每年容許50名國外學歷牙醫系畢業生，進入教學醫院臨床實習，名額比國內8個牙醫系中5所學校每年的畢業生還要多，且絕大多數國外學歷畢業生，在畢業學校國家沒有實習過，也沒有牙醫師執照。
本土小牙醫聯盟進一步說明，「附帶決議」要求國內教學醫院在50個名額以外，再多擠出一倍以上的實習量能代訓國外學歷畢業生，不僅影響國內學生的學習，對國外學歷學生的實習也難以達訓練效果，可預期將導致兩邊學生都沒訓練好，進而影響全民就醫的醫療品質和安全，是「全民皆輸」。
陽明交通大學口腔組織工程暨生技材料研究所所長、牙醫系教授林元敏表示，附加決議希望在4年以內，解決等待實習的近400位波波，再加上4年中回台灣的1000位，但事實上，台灣的實習能量，光是要滿足目前的國內牙醫學生就很吃緊了，遑論還要代訓波波實習生。
台大醫院牙科部家庭牙科代理主任楊湘分享，以台大醫院牙科部實習醫師訓練概況為例，均有至少一個衛福部部定專科醫師，師生比接近1:1，共有10個牙科專科分科，為實習醫師們規劃了完整的全人口腔照護課程，實習醫師於各分科實習時，必須在臨床醫師指導下親自診治病人，完成各科所規定的最低案例數、口頭案例報告、書面讀書報告等。
另外楊湘提到，實習醫師於牙科病房約有一個月的實習，學習照護口腔癌及頭頸部手術病人的醫科相關系統性疾病知識及技能，如抽血及靜脈留置針置入、鼻胃管置入、導尿管放置等，及急診的夜間輪值，雖然辛苦，但也讓實習醫師跟著負責醫師學習牙科外傷及牙科急症的處理技巧，還有安排生活導師制度，適時輔導實習醫師於生活上面臨的挫折與困難。
楊湘質疑，有些醫院並無身心障礙、特殊需求者牙科門診、牙科急診或牙科病房，不知如此訓練出來的國外實習醫師要如何如附帶決議中所提及去執行照護偏鄉居民及長照或身心障礙者，更何況這些人常合併許多複雜的系統性疾病，於牙科治療時必須特別留意，「相信追求卓越是我們應有的認知，也可藉此時機重新檢視國內的牙科實習醫師訓練品質，而非僅是量的提升」。
牙醫全聯會青年委員會委員許明翰批評，《醫師法》附帶決議，立委們要求以偏鄉、長照、身心障礙的牙科照護為理由，增加開放國外學歷取得本國醫師執照的名額，可是調查發現，現有國外學歷畢業生在國外學校沒有急診、高齡、身心障礙實習訓練，回國後，開放給國外畢業生實習的醫院，其中8成沒有相關師資、沒有牙科急診值班經驗、沒有在病房照護高齡和全身多重系統性疾病患者的經驗，「菜鳥帶菜雞，專科師資不足」。
許明翰更提到，經過統計，超過8成曾經指導過國外實習生的醫師，認為國外實習生平均程度較本國學生差、同時實習一年後仍比本國實習生能力不足，國外學歷畢業生的就讀國家和學校不同，先天良莠不齊，後天又得不到良好訓練，如此開放國外畢業生進入本國為國人口腔照護，是劣幣逐良幣。