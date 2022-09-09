三星、蘋果智慧錶搶攻運動咖 Garmin推新品：樂見加入
智慧手錶逐漸走上專業化，先有三星推出Watch5 Pro，美國蘋果公司(Apple Inc.) 在秋季發表會上也端出了Apple Watch Ultra專為高強度運動愛好者所設計，科技大廠跨界搶食運動智慧錶市場，深耕運動領域近20年的Garmin，面對專業運動錶進入了戰國時代，老神在在地說：「我們樂見更多品牌與消費者進入市場一起創造更多可能性，對於持續提供各種極限、戶外運動的完整數據分析輔助及多元情境支援功能，我們相當有信心。」
根據Garmin用戶數據調查，2020年至2021年使用Garmin健身休閒錶款的亞洲用戶成長43%，其中台灣用戶大幅成長65%，而用戶最常從事的休閒運動項目為跑步、有氧運動、肌力訓練、自行車，可見台灣消費者透過智慧手錶達成運動目標及健康監測的需求逐漸升高。
Garmin近期推出「VENU SQ 2 GPS 智慧腕錶」，搭載1.41吋 AMOLED高畫質彩色觸控螢幕，螢幕較第一代加大17%，電力大幅提升83%，提供進階版全天候健康監測，包含心率、呼吸頻率、血氧飽和濃度、壓力指數、身體能量指數、卡路里消耗及女性專屬月經及孕期追蹤等功能，新增「即時健康快報」，開啟功能立即進行2分鐘整的每秒數據紀錄，即時分析提供完整的身體健康數據，內建超過25種運動模式，並新增網球、SUP立槳衝浪、HIIT高強度間歇訓練等人氣運動模式。售價7990元起，即日起上市。
此外，全新升級的「熱血時間」由每週改為記錄每日各強度活動分鐘數，幫助用戶以數據化方式了解運動量與強度，並根據實際年齡、靜止心率、最大攝氧量(VO2 max)、運動紀錄、BMI或體脂率(需搭配Index S2體脂計獲得)等多重數據演算法提供「身體年齡」，並提出身體年齡分析與改善建議；同時優化睡眠分數，除了深層睡眠、REM快速動眼期，在「淺層睡眠」及「清醒」之間，新增「睡不安穩」狀況階段偵測，提供「不安穩狀況分析」。