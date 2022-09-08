青平台今辦《他還年輕》特映會　全場歡慶吳晟生日

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吳晟在1980年應邀參加美國愛荷華大學「國際作家工作坊」擔任訪問作家；2020年由東華大學授予名譽文學博士學位。總統府日前公布續聘吳晟為總統府資政。
青平台指出，吳晟的〈我不和你談論〉、〈全心全意愛你〉等詩作，曾被改編為音樂創作，收錄於《甜蜜的負荷一吳晟詩.歌》專輯中，由林生祥、胡德夫、陳珊妮、張懸（安博）、濁水溪公社、吳志寧等創作者演唱。2001年，退休後的吳晟在家鄉彰化溪州闢建樹園，以母親的姓名為樹園命名為「純園」，至今有超過3000株台灣原生種的樹木在此處蓬勃生長。
青平台說，吳晟紀錄片《他還年輕》已於9月2日在全台上映，本片為目宿媒體「他們在島嶼寫作」第3系列作品，由林靖傑執導；從2017年起拍攝，歷時4年，拍攝地點橫跨彰化溪州、美國愛荷華、加拿大溫哥華、越南等地。
《他還年輕》記錄了吳晟長期關心台灣社會及生態議題，以及對台灣鄉土文學的貢獻，也記錄了2018年北農事件爆發後，吳晟不捨女兒吳音寧陷入政治風暴的心情轉折。他從一開始大受打擊以致影響創作，長達2年遭遇創作瓶頸，再到轉念提筆書寫《北農風雲》一書，還原事件始末。
吳晟坦言，拍攝這部紀錄片相當辛苦，尤其遭遇女兒陷入北農事件，但導演很有耐性，都會把脾氣壓下去，因為當初要拍，2人便「約法一章，絕對不能翻臉」，所以即使再辛苦，2人也會以此互相勉勵，才得以圓滿完成紀錄片。紀錄片正式上映後，感謝許多朋友推薦、包場，自己從北農事件發生後，便學會滑手機，看到許多誇獎也很開心。
賴清德說，吳晟的文學語言質樸真摯，字字句句都烙印在讀者心中，不管議題是人、土地，還是環境保護，都如身歷其境一般，深刻感受到他對家人、至親、土地、農民、整個台灣生態，濃厚的感情與使命感，吳晟可說是「始於文學、終於土地」，祝福他永遠快樂、永遠年輕、寫作不斷。
鄭麗君祝福吳晟「詩人不老，繼續在島嶼寫作」。她提到，吳晟出身農家、堅守農村，以樸實的情感創作詩跟散文，關心台灣農業生態環境、參與社會運動，書寫農村、土地、溪流、環境與政治，是「詩行合一」的行動派詩人。看完紀錄片會想要寫詩，但自己寫不好，吳晟便鼓勵她「用不同方式為台灣寫詩」，她也鼓勵大家一起為台灣努力，「疼惜這座島嶼、看顧這片土地。」