COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

和泰集團參與台中梨山幸福巴士 2.0 計畫

▲ 和泰集團參與台中梨山幸福巴士 2.0 計畫
▲ 和泰集團參與台中梨山幸福巴士 2.0 計畫

2GameSome - 有車賞

2022-09-08 21:25:00

和泰集團長期投入社會公益行動，因看見台灣仍有許多為「行」所困的弱勢移動需求，運用集團本業交通共享移動服務，啟動「移動公益幸福行動計畫」，透過車輛捐贈及yoxi接送服務來幫助更多人邁向更美好的生活。2021年和泰集團參與支持公路總局、台中市政府交通局的「幸福巴士2.0」計畫，捐贈SIENTA CROSSOVER乙台作為「梨山1路幸福巴士」，於2022年1月份試行，4月正式營運，９月於梨山地區舉辦捐贈典禮，期望為偏鄉注入更多元、彈性及在地化的運輸服務，協助偏鄉居民完成回家的最後一哩路。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中梨山山區地處偏遠且道路狹小，自921地震導致中橫公路中斷後，雖已完成中橫便道整修，目前仍管制一般車輛通行，且現有公車多數位在主要道路上，離在地居民實際生活圈還有一段距離，也無計程車營運，居民返家的最後一哩路仍有服務缺口。考量在地路段狹小及車輛使用便利性，和泰集團捐贈具運動化懸吊、標配TSS主動安全防護系統與6SRS氣囊，及空間運用靈活彈性的SIENTA CROSSOVER來作為台中梨山幸福巴士，讓交通接駁服 務可更深入部落生活圈，照顧到偏鄉在地居民的就醫、就學及日常交通需求。

梨山1路幸福巴士是六都首台綠底白字車牌的小客車，主要服務台中市大梨山地區的梨山、松茂、新佳陽、環山四大部落，除規劃定班定線及彈性路線以外，民眾也可依自身需求，透過手機APP預約或電話預約安排搭乘，累計至今年7月底，梨山1路幸福巴士已服務超過4,572人次，未來也將持續提供更彈性多元的服務，改善偏鄉交通發展。

和泰集團以「人、車、環境」為主軸發展多元的公益計畫回饋社會，運用本業交通共享移動服務發展出「移動公益幸福行動計畫」，協助台灣各角落的交通移動需求，打造更便利幸福的環境，除了參與梨山幸福巴士計畫，2022年和泰集團也與新北市社會局、新北家扶中心合作，提供yoxi接送弱勢兒少就醫、就學、物資配送關懷、社工緊急安置兒少勤務等移動服務，期望幫助弱勢兒少族群邁向更好的幸福生活。此外，和泰集團也是台灣捐贈最多捐血車的企業，連續12年捐贈共12台捐血車予各地捐血中心支援醫療募血；亦為了支持台灣生態環境，捐贈車輛予行政院特有生物研究保育中心、慈心有機農業發展基金會及野灣野生動物保育協會等機構；未來和泰集團也將持續運用本業資源，深耕永續發展領域，擴大公益影響力，為台灣創造更美好的環境與生活！

勞力士擔任 2022 年美國網球公開賽大會指定計時

【20 Years Cayenne 特輯】敞篷 Cayenne 的古往今來

Suzuki 定於 9 / 13 發表自家旗艦 SUV：S-Cross

Opel Mokka現身台北街頭，品牌預計10月發表！

我是廣告 請繼續往下閱讀