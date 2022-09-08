▲ 和泰集團參與台中梨山幸福巴士 2.0 計畫

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梨山1路幸福巴士是六都首台綠底白字車牌的小客車，主要服務台中市大梨山地區的梨山、松茂、新佳陽、環山四大部落，除規劃定班定線及彈性路線以外，民眾也可依自身需求，透過手機APP預約或電話預約安排搭乘，累計至今年7月底，梨山1路幸福巴士已服務超過4,572人次，未來也將持續提供更彈性多元的服務，改善偏鄉交通發展。
和泰集團以「人、車、環境」為主軸發展多元的公益計畫回饋社會，運用本業交通共享移動服務發展出「移動公益幸福行動計畫」，協助台灣各角落的交通移動需求，打造更便利幸福的環境，除了參與梨山幸福巴士計畫，2022年和泰集團也與新北市社會局、新北家扶中心合作，提供yoxi接送弱勢兒少就醫、就學、物資配送關懷、社工緊急安置兒少勤務等移動服務，期望幫助弱勢兒少族群邁向更好的幸福生活。此外，和泰集團也是台灣捐贈最多捐血車的企業，連續12年捐贈共12台捐血車予各地捐血中心支援醫療募血；亦為了支持台灣生態環境，捐贈車輛予行政院特有生物研究保育中心、慈心有機農業發展基金會及野灣野生動物保育協會等機構；未來和泰集團也將持續運用本業資源，深耕永續發展領域，擴大公益影響力，為台灣創造更美好的環境與生活！