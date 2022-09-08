▲ 【20 Years Cayenne 特輯】敞篷 Cayenne 的古往今來

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當車頂像是跑車般地向後逐漸傾斜收束，並且擋風玻璃和 A 柱都降低之後，乘坐舒適性是否得以維持？改為雙門車型、並將車門加長 20 公分的 Cayenne 會有多實用？有沒有可能安裝造型優雅又能快速收折的高品質軟篷？以及車尾該如何設計？2002 年在最後一個問題上，內部仍有不同意見，因此 PFM 設計了兩種車尾。左半部的尾燈設置在車尾較低的位置，而右半部的尾燈則明顯較高。
現行款 911 Targa 仍沿用其敞篷機構設計
如果該車投入生產，車尾設計勢必會定案，而技術問題也無疑地會獲得解決。當時設想出一種如今相當熟悉的軟頂機構：這部 Cayenne PFM的行李廂蓋前後都與車體連接，使其可以從兩個方向開啟。車頂將穿過固定式的防滾架，「沒入」後方以反向開啟的行李廂蓋後，以「Z」字型摺疊。這種軟頂運作方式與 991 世代起的保時捷 911 Targa 非常相似。然而，這個機構在 Cayenne 敞篷車上從未經過電腦驗證階段，也並未完全打造出來。如今，織布車頂仍被存放於博物館藏車的行李廂中，在需要時必須手動安裝。
保時捷同樣曾在 2002 年提出了Coupe車款概念，並終於在 2019 年再次被採用並付諸量產，但敞篷車型則走上了不同的命運，這個提案最後被封存起來。除了其利基的市場定位以外，對於這款車是否能與其它保時捷一樣吸引消費者目光的疑慮也一直存在。2004年上任的設計總監 Michael Mauer，如今重新檢視當時的概念：「將一輛 SUV 設計成敞篷車，無論在形式或美學上都是一大挑戰。SUV 有著龐大沉重的車身，若切除車頂，並與相對低扁的上半部結合，最終的造型會顯得相當奇怪。」