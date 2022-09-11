靠賣飾品成首富！浙江女「千億身價」3年全敗光淪為首負

中國女富豪的成功故事經常為人稱頌，不論是苦幹實幹、白手起家的「地才女富豪」或是靠精準眼光投資的「天才企業家」，在這些標籤背後都一再證明了他們努力向上的成果。不過曾經也有這麼一位一無所有的「地攤妹」靠著叫賣飾品賺到300億元人民幣（約新台幣1427億元）身家，逆襲故事還被拍成連續劇，然而她人生故事的結局卻是深陷財務危機，最後只能申請破產欠下500億元（約新台幣2161億元）債務。





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中國新光控股集團董事長周曉光從17歲開始白手起家，實現了「地攤妹」到「億萬富翁」輝煌創業史。1962年出生於浙江省諸暨的周曉光，家裡有5個年幼的妹妹，出身不富裕的她，為了減輕父母的生活壓力，年幼的周曉光年紀輕輕就開始兼職，經常沿街叫賣刺繡花圈、繡針，有時也會幫有錢人家做手工刺繡。





她在1978年時到外地闖蕩，由於因為家裡貧窮，平常只能通過倒賣小飾品、賣繡花等小生意維生，但也正因如此她發現當時的中國競爭對手並不多，而且這類飾品的利潤頗豐，因此她決定鼓起勇氣回到浙江義烏創業，投身小飾品行業；1985年，周曉光遇到了丈夫虞雲新，走進婚姻殿堂後，夫妻倆決定把全部積蓄投入飾品買賣，由於浙江義烏作為中國物流的主要中轉地佔據地理優勢，有來自大江南北的客人和供應商絡繹不絕，兩人就一邊擺攤販賣，一邊經營大規模批發生意，成功在義烏第一代商品市場開店。





▲中國飾品女王周曉光與丈夫。（圖／翻攝自微博）

這幾年的打拚讓周曉光與丈夫的飾品買賣生意逐漸精緻化，甚至決定以夫妻名字當中各取一字，創立了新光珠寶有限公司，靠著為珠寶進行精細加工、珠寶設計與銷售漸漸打出知名度。當時飾品生產行業競爭不算太大，且新光十分注重新品研發，使得企業迅速發展，短短幾年便成長為飾品行業巨頭，再加上周曉光的新光珠寶成功在國際珠寶展一戰成名，「新光珠寶」瞬間登上了各大報紙版面，這才吸引了諸多國外用戶，從此生意登上國際舞台，周曉光本人也被譽為「珠寶皇后」或「飾品女王」。





▲周曉光從草根到浙江女富豪的經歷為人稱羨。（圖／翻攝自微博）

隨著生意愈做愈大，周曉光又跨界進入房地產、金融和網路數位科技等領域，當時的新光集團先後打造了地標性建築義烏世貿中心、義烏香格里拉大酒店、千島湖皇冠假日酒店、東陽新光天地等知名建案，然而2009年開始，新光集團受金融危機影響，必須以發行債券的形式償還銀行貸款，債務也像滾雪球般愈滾愈大，最後只能不斷重組公司。





▲中國飾品女王周曉光創立的新光集團如今官司纏身。（圖／翻攝自微博）

2018年開始中國房地產調控政策從緊，周曉光旗下公司出現巨大資金虧空，資金短缺讓新光集團出現30億的債務違約，使公司聲譽一落千丈，知情人士甚至告訴中國媒體，「新光集團每年貸款利息都要幾十億，財務成本控制出現了致命的問題」，入不敷出的問題讓新光集團的董事長周曉光，一夜之間中國首富淪為「首負」。





周曉光成功的創業故事被翻拍成陸劇《雞毛飛上天》，她的一輩子雖然還沒蓋棺定論，但前半生嘗遍創業艱辛，終於從草根地攤妹打拚翻身成為販賣時尚珠寶的浙江女首富，巔峰時期甚至擁有人民幣800多億元的旗下資產和將近330億元的身價，如今為了擴大事業版圖、盲目追求跨界發展，不僅賠光所有資產，還欠下500多億元的債務，這段經歷令人不勝唏噓。直到目前為止，新光集團破產重整仍在實施中，尚有明確結果，這個女富豪是否能擺脫「負豪」身分重新登上舞台仍讓外界關注著。



