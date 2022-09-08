KKday離職員工涉竊密轉任Klook　業者：配合調查局調查

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調查局與受害公司合作，經清查內部系統連線紀錄，發現受害公司1名離職員工涉嫌重大，為避免損害擴大，調查局資安工作站報請台北地方檢察署指揮，於8月29日會同台北市調查處，兵分多路於台北、桃園等地區搜索涉案人員住所及公司等4處，並約談涉案對象陳某等5人到案，搜索現場查扣相關非法竊取資料及大量涉案數位證物。
新聞稿指出，調查發現受害公司前資深員工陳某於離職後進入競業公司服務任職高階主管，期間以不當方法蒐集受害公司內部帳號資訊，並於110年起即多次登入、瀏覽、下載及運用受害公司內部營業秘密，以取得既有業務上的競爭優勢，嚴重侵害受害公司權益。
受害公司KKday表示，一直以來十分重視資安，並早已取得ISO 27001資安認證，故能在發生的第一時間，充分掌握狀況並將相關證物呈報檢調機關。
KKday表示，對於此事深感遺憾，已主動配合調查局調查，相關資訊依調查局公布為主，目前公司營運一切如常，全力備戰疫後跨境旅遊、深耕在地國旅體驗。
被指控竊取營業秘密的員工目前任職於Klook，Klook晚間表示，謝謝大家關心，尊重且配合調查局的行動，據了解有關事件目前仍處於調查階段，但這當中應該有所誤會，會配合調查局的行動，目前公司業務均正常運作。（編輯：張雅淨）1110908