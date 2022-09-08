饗樂中秋 有「林」真好 疼惜咱的囝仔公益餐會愛滿滿

「疫情送暖，愛不間斷」！台中市林酒店本著創造幸福，關懷弱勢初衷，今晚在「森林百匯」自助餐廳舉辦饗樂中秋公益餐會，邀請鎮瀾兒童家園的兒童青少年、志工、老師享用大餐、歡唱聯誼，提前歡度中秋節。

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台中林酒店許美玲副董事長表示，疫情期間，育幼院孩童因為團體生活的防疫考量，甚少有機會外出，所以趁著中秋節前夕，安排此次公益餐會，陪伴孩子歡度中秋，以實際行動「疼惜咱的囝仔」，關注需要被關懷的弱勢兒童青少年，將愛傳送至每個角落，落實企業社會責任。

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人贈匾感謝林酒店熱心公益，讓兒童家園師生提前歡度中秋佳節。（圖／林酒店提供）

今晚的饗樂餐會，除了宴請大家享用精美料理外， 席間，育幼院孩童藉由感謝卡及手語歌，向許副董事長表達謝意，並設計小遊戲給來賓小考驗，大家齊喊「有”林”真好！」，熱絡互動讓會場洋溢歡樂、溫馨。

鎮瀾兒童家園院長顏莉敏表示，林酒店一直以來都相當關心育幼院孩子，109年曾贊助育幼院辦理謝師宴，這兩年因疫情影響，餐飲業大受衝擊，在如此低迷時刻，林酒店仍不忘其回饋社會、關懷弱勢初心，善心義舉令人感佩。