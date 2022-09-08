COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

饗樂中秋 有「林」真好 疼惜咱的囝仔公益餐會愛滿滿

▲中秋節前夕，台中林酒店辦饗樂中秋公益餐會，宴請鎮瀾兒童家園孩子吃大餐、歡唱聯誼，以實際行動疼惜咱的囝仔。（圖／林酒店提供）
▲中秋節前夕，台中林酒店辦饗樂中秋公益餐會，宴請鎮瀾兒童家園孩子吃大餐、歡唱聯誼，以實際行動疼惜咱的囝仔。（圖／林酒店提供）

記者金武鳯/ 台中報導

2022-09-08 22:03:24

「疫情送暖，愛不間斷」！台中市林酒店本著創造幸福，關懷弱勢初衷，今晚在「森林百匯」自助餐廳舉辦饗樂中秋公益餐會，邀請鎮瀾兒童家園的兒童青少年、志工、老師享用大餐、歡唱聯誼，提前歡度中秋節。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中林酒店許美玲副董事長表示，疫情期間，育幼院孩童因為團體生活的防疫考量，甚少有機會外出，所以趁著中秋節前夕，安排此次公益餐會，陪伴孩子歡度中秋，以實際行動「疼惜咱的囝仔」，關注需要被關懷的弱勢兒童青少年，將愛傳送至每個角落，落實企業社會責任。

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人贈匾感謝林酒店熱心公益，讓兒童家園師生提前歡度中秋佳節。（圖／林酒店提供）
▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人贈匾感謝林酒店熱心公益，讓兒童家園師生提前歡度中秋佳節。（圖／林酒店提供）
今晚的饗樂餐會，除了宴請大家享用精美料理外，席間，育幼院孩童藉由感謝卡及手語歌，向許副董事長表達謝意，並設計小遊戲給來賓小考驗，大家齊喊「有”林”真好！」，熱絡互動讓會場洋溢歡樂、溫馨。

鎮瀾兒童家園院長顏莉敏表示，林酒店一直以來都相當關心育幼院孩子，109年曾贊助育幼院辦理謝師宴，這兩年因疫情影響，餐飲業大受衝擊，在如此低迷時刻，林酒店仍不忘其回饋社會、關懷弱勢初心，善心義舉令人感佩。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標、大甲媽社會福利基金會董事長鄭銘坤，以及國際蘭馨交流協會中華民國總會創意總監蔡玲蘭齊聲呼籲，疫情造成許多家庭經濟困難，讓育幼院孩童返家之路遙遙無期。育幼院也面臨捐款縮水及防疫物資短缺宭境，期盼社會大眾發揮人飢己飢、人溺己溺精神，共伸援手。


「此時彼刻」國際插畫展登場 作品圍繞季節遞嬗訴說故事

中市府表揚111年運動有功獎 八馬國際獲頒運動推手獎

一盒月餅兩份情 臺中郵局募集愛心月餅助弱勢

中市烤肉區僅開放2處　盧秀燕籲「防疫」過佳節

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀