蔡英文總統五度新北合體林佳龍　呼籲要一棒接一棒

總統蔡英文今（8）日晚間再度到新北市三重中山橋市民活動中心，第5度與民進黨新北市長候選人林佳龍合體輔選，致詞時指出民進黨執政的縣市做得好，就是因為中央跟地方配合好，也向現場支持群眾呼籲，希望202總統任期卸任時台灣是很好的狀況，要一棒接一棒，讓接棒人林佳龍可以順利接棒。而接下來下周起副總統賴清德也將展開輔選行程，首戰也選在新北市，要以中央資源對抗擁有地方現任優勢與聲勢領先的的新北市長侯友宜。
蔡英文致詞時指出，民進黨執政的高雄市、台南市、桃園市做得好，就是因為中央、地方配合好，但很多政策中央規劃好、預算準備好，如果地方政府沒有配合，執行效率也會打折扣；所以當初在提名前就跟林佳龍說過，「你是我心中新北市最好的人選」，因為林佳龍當過行政院新聞局長、交通部長及台中市長，歷練豐富，而因為自己身為新北市民，也希望新北發展好，變成北部最好的引擎。
林佳龍則是在受訪時再度砲轟侯友宜，指出社會各界都在討論侯友宜志在2024的總統大選，這些討論就是源起於他腳踏兩條船，表示侯市長這次參選已經登記了，卻又無心市政，還暗示市長選票高就要去參選總統，所以針對希望新北市長能做好作滿的市民，以及支持2024民進黨繼續執政的選民，不要去浪費選票，這是給侯最好的訊號，不要成為第二個韓國瑜或是朱立倫，不只是耗損民主資源，也會導致市政空轉甚至被罷免。