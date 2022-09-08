挑戰世界最年輕登山記錄　卡關中國希夏邦馬峰、卓奧友峰

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林主席表示，經與中國奧會了解，今年因疫情嚴重，西藏邊境不開放，無法入藏登山，更無法核發登山證。但中國奧會應允在疫情許可下，開放邊境後將優先協助曾格爾申請登山許可證。
曾格爾今年29歲，⽬前正努⼒完成攀登世界上共14座8000公尺高山的計畫。全世界完成此紀錄的只有44⼈，其中女性只佔3⼈，⽽30歲以下無⼈達成。⽬前曾格爾已經完成12座⾼峰，本預計年底前完成最後2座位處中國境內的8千米山峰，分別是「希夏邦馬峰」及「卓奧友峰」，挑戰『全世界最年輕完成14座8000 米』。
在⾼⼭攀登裡，女性在登⼭的成就與表現不如男性突出，⽣理上的限制也造就了諸多不便。但曾格爾從不因此⽽卻步，相反的她他更想挑戰⾃⾝的極限，邁向更⾼更遠的巔峰。短短三年以來，迄今已完成12座，在攀登過程中也創下八項世界紀錄，分別是：
- 世界最年輕無氧登頂世界第⼆⾼峰K2
- 世界最年輕無氧登頂世界第10⾼峰Annapurna
- 世界最速連攀 K2+Broad peak
- 世界最年輕速攀登頂巴基斯坦所有五座的8000米⼭峰
- 世界⾸位女性在秋季登頂世界第三⾼峰Kanchenjunga
- 世界最速無氧連攀四座8000米級別⼭峰
- 世界最年輕完成攀登12座8000米級別⼭峰
- 世界最速連攀G1&G2 — 1. Youngest woman to summit 12x8000m 2. Youngest woman to summit Annap