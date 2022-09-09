清冠一號「突襲」改自費　中醫怒批：民眾確診可挑日子？

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柯富揚昨早喊話政府應規劃清冠一號與二號為正式處方藥證，並讓公費清冠一號延續到疫情指揮中心結束為止，才是對國人健康最好的防護，不過隨後就收到公費清冠一號使用對象將限縮。柯8日晚間接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，中醫藥司昨天修正後，今天就發函新的適用範圍，目前中醫師公會還並未收到新公告，僅少數醫院有收到。
「他這個是故意的！利用中秋連假3天突襲式公告」，柯富揚怒批，新制15日就要上路，質問「民眾的確診可以挑日子嗎？」，更連喊「真的是傻眼」。
根據指揮中心公文內容，公費清冠一號適用對象將自15日起限縮，考量孕產婦及兒童等族群尚無臨床研究證據，也不適用《藥害救濟法》，及為避免中西抗病毒藥併用得未知風險，調整公費補助對象為符合輕症且具任一「重症風險因子」、需使用氧氣等確診者；但不包含孕產婦、兒童及使用口服抗病毒藥物者。
柯富揚說明，未來65歲以下，12歲以上的民眾，若無重症風險因子，將無公費清冠一號可用，新的公費清冠一號公告，形同直接取消確診民眾的公費清冠一號補助，而新的適用範圍並未讓中醫師公會清楚知悉。
柯富揚提到，幾個月前，中醫師公會曾與衛福部協商一次，當時未有共識，不料官署竟在中秋節前夕，且適逢Ba.4、Ba.5疫情即將爆發之際，突襲性地公告新的公費清冠一號適用範圍，該適用範圍，幾乎與西醫抗病毒藥一樣，完全未考量清冠一號治療確診者的安全性及療效。
按現行規定，西醫開具抗病毒藥給確診民眾，確診民眾就不能再使用公費清冠一號，然而目前的確診認定標準，是以民眾快篩陽性且經醫事人員判讀而定，目前中醫師被排除在外，不能判讀是否確診，僅有西醫能判讀確診。
柯富揚表示，在此情況下，一旦符合抗病毒藥適用範圍，基於醫療責任，西醫也只能開抗病毒藥給確診者，如此，清冠一號的適用範圍與西醫抗病毒藥完全相同，中醫師又不能判定確診，等同是剝奪確診病人使用公費清冠一號的機會。
柯富揚認為，與其迂迴地不讓民眾使用公費清冠一號，不如直接公告確診民眾使用清冠一號需自費，免得造成確診民眾及中醫醫療院所徒增困擾，且衛福部在Ba.4、Ba.5疫情升溫的中秋節假期，突襲公告新的適用範圍，讓確診民眾實質無法使用公費清冠一號，猶如雨天收傘，恐釀民怨。
柯富揚也說，限縮清冠一號不再以外感時役方法診治的公文，就在清冠1號、2號研究登上國際權威期刊的記者會同一天，「民眾不禁要問，衛福部難道不知民間的需求嗎？」
衛福部中醫藥司司長黃怡超接受媒體採訪時回應，公費給付藥物都有適用對象，比起健保給付，公費給付費用高出許多，因此要限縮給付對象，僅提供給高風險族群，其餘民眾則可自費使用清冠一號，或是使用其他健保給付的科學中藥。
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