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中秋限定！7-11特大杯美式33元　全家拿鐵、霜淇淋買1送1

▲四大超商發動中秋連假優惠，7-11特大杯美式33元值得入手，全家限三天推出拿鐵、霜淇淋買1送1。（圖／7-ELEVEN提供）
▲四大超商發動中秋連假優惠，7-11特大杯美式33元值得入手，全家限三天推出拿鐵、霜淇淋買1送1。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-09 05:59:24

開心迎接三天中秋連假，除了賞月和烤肉，如果要返鄉團聚，長途通勤少不了咖啡提神，四大超商祭出中秋優惠別錯過。7-11首推特大杯美式33元、大杯拿鐵37元；全家有大杯極選拿鐵、抹茶拿鐵、霜淇淋買一送一；萊爾富大杯美式「買49送52」，換算下來不到5折；OK超商祭出美式、拿鐵買2送2，還有19元霜淇淋，《NOWnews今日新聞》整理各家優惠一次打包。

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🟡7-ELEVEN
慶中秋｜APP行動隨時取．9/7至9/13
📍特大杯美式20杯666元，約5.6折。（單杯原價60元、平均特價33元）
📍大杯拿鐵18杯666元，約6.7折（單杯原價55元、平均特價37元）
📍精品拿鐵12杯666元，約6.2折。（單杯原價90元、平均特價56元）
📍大杯脆酷摩卡14杯666元，約7.3折（單杯原價65元、平均特價48元）
📍大杯黑糖珍珠撞奶16杯666元，約6.9折（單杯原價60元、平均特價42元）
📍特大杯純奶茶／四季春純奶青任選20杯666元，約6.7折（單杯原價50元、平均特價33元）

▲7-ELEVEN今起另推出「秋饗食光」活動，大杯美式或大杯濃萃美式買10送8。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN在APP推出中秋優惠，特大美式5.6折、大杯拿鐵6.7折值得入手。（圖／業者提供）
🟡全家
📍9/10中秋當天APP隨買跨店取一日限定。
◾特大杯冰西西里咖啡6杯299元，約6.6折。（單杯原價75元、平均特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵6杯299 元，約7.7折。（單杯原價65元、平均特價50元）
◾私品茶40元飲品任10杯299元，約7.5折（單杯原價40元、平均特價30元）
◾特大杯冰塊杯20杯199元，約6.6折。（單杯原價15元、平均特價10元）

📍9/9至9/11限三天，大杯極選拿鐵（65元）買1送1，採發放小白單模式，憑兌換券下周（9/12至9/18）到原店免費換第2杯。

📍9/9至9/11全盈+PAY限定，霜淇淋不限口味（49元）買1送1。

📍即起至9/11前百大商品同品牌同價位「第三件0元」，買2件多送1件等於全面6.7折，首推寶可夢仙草奶凍原價39元、3件78元；WA!COOKIES雪糕原價49元、3件98元；樂天小熊餅乾原價39元、3件78元。

▲9/11前百大商品同品牌同價位「第三件0元」，等於全面6.7折，其中不乏許多人氣品項。（圖／業者提供）
▲9/11前百大商品同品牌同價位「第三件0元」，等於全面6.7折，其中不乏許多人氣品項。（圖／業者提供）
📍9/9至9/11限三天，「康康五」有濃靜岡抹茶拿鐵（55元）、黑松FIN乳酸菌飲料（25元）、OOHA荔枝乳酸菌氣泡飲（35元）、森永質上雪糕（49元）、超大葡萄乾（20元）、瑞士爽口糖（37元）買1送1；全家自有品牌FMC 7.77沙瓦原價69元、2件95元，約是6.9折。

▲「康康5」優惠限五六日登場，抹茶拿鐵、森永雪糕都是買一送一。（圖／業者提供）
▲「康康5」優惠限五六日登場，抹茶拿鐵、森永雪糕都是買一送一。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
9月7日至9月20日期間，會員享大杯美式（45元）買49杯送49杯、大杯拿鐵（55元）買49杯送40杯，且不限冰熱，若用HiPay綁聯邦信用卡結帳，再另外加送3杯，等於大杯美式「買49送52」，換算下來不到5折。

🟡OK超商
門市會員．限9/8至9/12
📍大杯美式買2送2，平均單杯23元。    
📍大杯拿鐵買2送2，平均單杯28元。
📍大杯西西里咖啡原價65元、第2杯半價，約7.5折。
📍特大杯西西里氣泡咖啡原價80元、第2杯半價，約7.5折。
📍OK香草霜淇淋原價30元、特價19元，約6.3折。

▲特大杯西西里氣泡咖啡原價80元、兩杯120元，約7.5折。（圖／OK超商提供）
▲特大杯西西里氣泡咖啡原價80元、兩杯120元，約7.5折。（圖／OK超商提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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