中秋限定！7-11特大杯美式33元　全家拿鐵、霜淇淋買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
慶中秋｜APP行動隨時取．9/7至9/13
📍特大杯美式20杯666元，約5.6折。（單杯原價60元、平均特價33元）
📍大杯拿鐵18杯666元，約6.7折（單杯原價55元、平均特價37元）
📍精品拿鐵12杯666元，約6.2折。（單杯原價90元、平均特價56元）
📍大杯脆酷摩卡14杯666元，約7.3折（單杯原價65元、平均特價48元）
📍大杯黑糖珍珠撞奶16杯666元，約6.9折（單杯原價60元、平均特價42元）
📍特大杯純奶茶／四季春純奶青任選20杯666元，約6.7折（單杯原價50元、平均特價33元）
🟡全家
📍9/10中秋當天APP隨買跨店取一日限定。
◾特大杯冰西西里咖啡6杯299元，約6.6折。（單杯原價75元、平均特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵6杯299 元，約7.7折。（單杯原價65元、平均特價50元）
◾私品茶40元飲品任10杯299元，約7.5折（單杯原價40元、平均特價30元）
◾特大杯冰塊杯20杯199元，約6.6折。（單杯原價15元、平均特價10元）
📍9/9至9/11限三天，大杯極選拿鐵（65元）買1送1，採發放小白單模式，憑兌換券下周（9/12至9/18）到原店免費換第2杯。
📍9/9至9/11全盈+PAY限定，霜淇淋不限口味（49元）買1送1。
📍即起至9/11前百大商品同品牌同價位「第三件0元」，買2件多送1件等於全面6.7折，首推寶可夢仙草奶凍原價39元、3件78元；WA!COOKIES雪糕原價49元、3件98元；樂天小熊餅乾原價39元、3件78元。
📍9/9至9/11限三天，「康康五」有濃靜岡抹茶拿鐵（55元）、黑松FIN乳酸菌飲料（25元）、OOHA荔枝乳酸菌氣泡飲（35元）、森永質上雪糕（49元）、超大葡萄乾（20元）、瑞士爽口糖（37元）買1送1；全家自有品牌FMC 7.77沙瓦原價69元、2件95元，約是6.9折。
🟡萊爾富
9月7日至9月20日期間，會員享大杯美式（45元）買49杯送49杯、大杯拿鐵（55元）買49杯送40杯，且不限冰熱，若用HiPay綁聯邦信用卡結帳，再另外加送3杯，等於大杯美式「買49送52」，換算下來不到5折。
🟡OK超商
門市會員．限9/8至9/12
📍大杯美式買2送2，平均單杯23元。
📍大杯拿鐵買2送2，平均單杯28元。
📍大杯西西里咖啡原價65元、第2杯半價，約7.5折。
📍特大杯西西里氣泡咖啡原價80元、第2杯半價，約7.5折。
📍OK香草霜淇淋原價30元、特價19元，約6.3折。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！