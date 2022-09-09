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iOS 16下周發布！10大亮點功能先預習：「這點」神進化

▲iOS 16將在台灣時間9月13日釋出，僅支援iPhone 8之後的機型，以及iPhone SE第2代或後續機型。（圖／取自APPLE官網）
▲iOS 16將在台灣時間9月13日釋出，僅支援iPhone 8之後的機型，以及iPhone SE第2代或後續機型。（圖／取自APPLE官網）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-09 14:36:00

蘋果秋季發表會除了有iPhone 14全系列新機亮相，也宣布新版iOS 16系統將在台灣時間下周二9月13日釋出，新功能包括全新專注模式、照片去背、新的鎖定螢幕、收回郵件等，《NOWnews》整理10大亮點功能搶先預習，但僅支援iPhone 8系列之後的機型，舊機iPhone 6s系列、iPhone 7系列、iPhone SE第1代皆被淘汰無法升級。

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📌亮點1：全新的鎖定畫面
可用全新的個性化方式設定多個不同的「鎖定畫面」並自由切換，像是選擇喜歡的照片、自訂字體風格、搭配一系列小工具，讓天氣、行程、日期、鬧鐘、電量等都能一目了然。在「鎖定畫面」上，以展開列表、堆疊或隱藏顯示查看通知，通知會出現在畫面底部，不會再擋住螢幕。此外，透過「即時動態」不用解鎖裝置，就能追蹤餐點外送進度或操控「播放中」的內容。

▲全新的「鎖定畫面」能自訂字體風格、搭配小工具，並可設定多個「鎖定畫面」自由切換。（圖／APPLE提供）
▲全新的「鎖定畫面」能自訂字體風格、搭配小工具，並可設定多個「鎖定畫面」自由切換。（圖／APPLE提供）
📌亮點2：橫向使用Face ID
在支援的 iPhone 機型上，橫向也能使用 Face ID。

📌亮點3：輕鬆設定專注模式
全新的「專注模式」設定更簡潔，並將「鎖定畫面」連接到「專注模式」，可將 iPhone畫面調整為符合當下氛圍所需的風格調性。輕輕滑動就可從「個人專注模式」切換成「工作專注模式」，小工具會顯示即將開始的會議和待辦事項列表。

▲「鎖定畫面」連接到「專注模式」，滑動就可從「個人專注模式」切換成「工作專注模式」。（圖／APPLE提供）
▲「鎖定畫面」連接到「專注模式」，滑動就可從「個人專注模式」切換成「工作專注模式」。（圖／APPLE提供）
📌亮點4：照片去背
可以在影像中輕鬆突顯主體，或是去除背景，讓主體單獨呈現。此功能適用於「照片」、「截圖」、「快速查看」和 Safari 等。

📌亮點5：偵測重複照片
從「照片」App前往「相簿」>「更多項目」，就能找出重複的照片，快速清理圖庫。並推出全新的回憶類型，將有「歷史上的這一天」和孩子嬉戲兩款全新回憶類型。

📌亮點6：人像模式增前景模糊效果
使用「人像」模式，可將照片前景中的物體變模糊，製造更逼真的景深效果。此外，在iPhone 13和iPhone 13 Pro上能用「電影級」模式錄製，拍攝畫質更佳的影片，側面輪廓及頭髮、眼鏡邊緣周圍的景深效果都更加準確。

📌亮點7： 編輯已傳送訊息
日常訊息收發功能變強，在iOS 16中，將可編輯15分鐘內送出的訊息（收件人可看到修改紀錄），或是在發送訊息後2分鐘內直接取消傳送。如果當下無法立刻回覆訊息，想提醒自己稍後再回覆，也能把訊息標示為未讀。

📌亮點8：聽寫功能更聰明
在iOS 16系統輸入文字時，將能同時聽寫、打字，在語音和觸控間更便於切換。且聽寫功能也變聰明，在口述時會自動加入逗號、句號和問號，並且能透過聲音來插入表情符號。

📌亮點9：影片中的原況文字
可與影片暫停影格中的文字進行互動，包括複製、貼上、查找、翻譯等。另外，在照片與影片中偵測到的資料，只要輕點一下就能執行操作，例如查詢航班或貨件、翻譯多國外語、換算匯率等。

📌亮點10：健康APP新增「用藥功能」
健康App更新推出用藥功能，可幫助安排和追蹤用藥情況，並能邀請家人分享他們儲存在「健康」App中的資訊，更便於關心家人的健康狀況。

▲健康APP新增用藥功能，可幫助安排和追蹤用藥情況。（圖／APPLE提供）
▲健康APP新增用藥功能，可幫助安排和追蹤用藥情況。（圖／APPLE提供）

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