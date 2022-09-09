CASETiFY推iPhone 14「終極防摔殼」 犀牛盾支援MagSafe
iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max三款新機將在9月16日正式開賣，距離上市日僅剩1周時間，配件品牌同步新手機發表新殼，CASETiF宣布推出iPhone 14系列「終極防摔手機殼」，創產品線史來最強防護力，並在新光三越信義新天地A11開設台灣首間品牌概念店。RHINOSHIELD犀牛盾也推出iPhone 14系列防護配件，包括全新色系與MagSafe兼容系列手機殼。
CASETiFY新推出「終極防摔手機殼」，最大特色就是彈力保護角設計。CASETiFY指出，在研發防摔手機殼的過程中發現，當手機摔落時有7成機率是以四個邊角著地，會導致最嚴重的情況便是螢幕與機身分離，造成無法修復的損壞。因此新品採用的彈力保護角以吊橋作為設計靈感，加入抗壓肋和三個空氣艙設計，當手機觸地時具有緩衝和反彈作用，避免造成手機結構性損壞。
為了打造品牌史來最強防護力的手機殼，CASETiFY也研發出EcoShock防護科技，強化手機殼的內側邊框與背板，EcoShock防摔物料使用植物性原料打造，將衝擊動能轉化成熱能，再透過螺旋紋理將熱能分散於手機殼表面。品牌指出，終極防摔手機殼通過連續156次在水泥與鋼石地板的多角度防摔測試，具6倍軍規級防摔標準與6.5公尺的防摔能力，售價2440元起。另一款特強防摔手機殼1980元起，具5倍軍規級防摔標準與3.5公尺的防摔能力；以及更入門的強悍防摔手機殼1680元起，具4倍軍規級防摔標準與2.5公尺的防摔能力。
全新 iPhone 14系列防摔手機殼目前已在官方網站正式發售，支援iPhone 14全系列4款型號。CASETiFY並宣布進軍新光三越台北信義新天地A11，在一樓開設台灣首間CASETiFY STUDiO品牌概念店，將於9月22日正式開幕，屆時將推出與台灣藝術家合作的限定手機殼。
隨著蘋果公開新手機，RHINOSHIELD犀牛盾立刻跟進推出iPhone 14系列手機防護配件，除了標準版的SolidSuit防摔背蓋手機殼、Clear透明手機殼、Mod NX防摔邊框背蓋兩用殼之外，另有搭載MagSafe兼容系列保護殼，MagSafe是Apple研發的磁吸技術，可提供快速的無線充電功能，業者表示MagSafe保護殼的磁吸力是原廠2倍以上。