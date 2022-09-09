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女王伊麗莎白二世享壽96歲！回顧「意外誕生」的一代君主

▲英國白金漢宮證實女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）駕崩，享耆壽96歲。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國白金漢宮證實女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）駕崩，享耆壽96歲。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-09-09 03:31:04

白金漢宮證實，英國女王伊莉莎白二世在2022年9月8日病逝，享壽96歲；伊麗莎白二世的父親喬治六世（George VI）在1952年逝世後，隔年伊麗莎白二世正式加冕成為英國女王，直至2022年在位期間共70年，她不僅是英國皇室政治的象徵，走過二次世界大戰，帶領皇室面對21世紀的轉變，更是史上第一位迎接白金禧的君王，同時也是英國人民心中堅毅的女王。

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英國女王伊莉莎白二世在1953年上任，在位期間共70年，是當今為長壽且在位時間最長的君主；今天稍早傳出女王身體不適的消息，長子查爾斯、安妮公主、安德魯王子與愛德華王子，以及孫子威廉王子等重要成員，皆趕往探視；隨後白金漢宮證實，伊莉莎白二世病逝，享受96歲，由繼承順位第一的查爾斯王子，以73歲的高齡接任皇位，英國人民舉國哀痛。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世在1953年上任，在位期間共70年，是當今為長壽且在位時間最長的君主。（圖／美聯社／達志影像）
意外誕生的英國女王

英國女王伊莉莎白二世生於1926年4月21日，當時僅是英國王位的第三順位繼承人，原先無緣皇位的她，碰巧遇到「不愛江山愛美人」的伯父、愛德華八世，他為了迎娶曾離過婚的辛普森夫人，在1937年選擇退位，喬治六世隨即接任皇位，也讓伊莉莎白公主成為王位的第一順位繼承人。

面對二次世界大戰，在1940年，13歲的伊莉莎白公主第一次發表公開的廣播演講，給予在二戰中避難的孩子溫暖的安撫與信心，她也在成年後，投入戰場支援，負責駕駛和維修軍用卡車，這些經歷讓當年只是公主的伊莉莎白，明白皇室責任，更堅定她與人民站在一起的決心。

▲（圖／翻攝英國皇室網站）
▲伊莉莎白二世在1953年正式繼位。（圖／翻攝英國皇室網站）
1952年、年僅25歲伊莉莎白二世在出訪肯亞時，接獲喬治六世病逝的噩耗，並在隔年正式繼位，但是1953年的英國仍然蒙受二次大戰的陰影，許多城市仍飽受炸彈轟炸的威脅，人們必須排隊領取砂糖及肉品，種種都考驗著伊莉莎白二世如何帶領英國向前邁進。

伊莉莎白二世在位的70年裡，面對戰後的復甦、前殖民地的獨立、英國國家地位轉變、皇室內部成員的爭議話題，伊莉莎白二世都將將「責任和堅忍」，做到完美，安定的力量，深植英國人民內心。

今年2022年2月6日，英國女王伊莉莎白二世迎來繼承王位70周年的「白金禧年大慶」（Platium Jubilee），成為英國歷史第一位擁有白金禧年慶的君主。

女王的堅守一生的「一見鐘情」

伊莉莎白與其夫婿菲利浦親王，攜手走過74年的光陰，直到菲利浦親王在2021年4月9日以99歲高齡逝世；兩人的相遇要回溯到一場活動中，當年13歲的伊莉莎白情竇初開，對18歲的希臘王子菲利普一見鐘情，兩人維持長年的穩定交往。

▲▼菲立普親王長伴伊莉莎白二世70多載，共同養兒育女、帶領王室，現在卻先一步女王而去。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲立普親王長伴伊莉莎白二世70多載，共同養兒育女、帶領王室。（圖／美聯社／達志影像）
在當時菲利浦王子不時冒出花邊新聞，埋下兩人婚姻的變數，不過菲利普也為愛拋下希臘、丹麥王子身份，將一生奉獻給摯愛，在兩人的努力下，伊莉莎白與菲利普1947年7月宣布訂婚，並在於11月20日完婚，成為當時少數非經安排的皇室婚姻；婚後伊莉莎白與菲利普育有查爾斯王子、安妮長公主、安德魯王子、愛德華王子，陪伴孩子、孫子一起長大。

菲利普親王直到走到生命盡頭前，還表示自己非常擔心女王，始終掛心自己最深愛的女人，希望兒子查爾斯王子可以多多關心自己的媽媽；伊莉莎白二世也曾表示，「在擔任女王之後，我的家人的支持都是無法測度的，我知道菲利浦親王不喜歡接受讚美，但他是在整個過程中指引我方向、成為我堅強後盾的那個人」，現如今兩人前後離世，帶給人們無盡哀思。（編輯：孫唯容）

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