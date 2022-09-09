女王伊麗莎白二世享壽96歲！回顧「意外誕生」的一代君主

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意外誕生的英國女王
英國女王伊莉莎白二世生於1926年4月21日，當時僅是英國王位的第三順位繼承人，原先無緣皇位的她，碰巧遇到「不愛江山愛美人」的伯父、愛德華八世，他為了迎娶曾離過婚的辛普森夫人，在1937年選擇退位，喬治六世隨即接任皇位，也讓伊莉莎白公主成為王位的第一順位繼承人。
面對二次世界大戰，在1940年，13歲的伊莉莎白公主第一次發表公開的廣播演講，給予在二戰中避難的孩子溫暖的安撫與信心，她也在成年後，投入戰場支援，負責駕駛和維修軍用卡車，這些經歷讓當年只是公主的伊莉莎白，明白皇室責任，更堅定她與人民站在一起的決心。
1952年、年僅25歲伊莉莎白二世在出訪肯亞時，接獲喬治六世病逝的噩耗，並在隔年正式繼位，但是1953年的英國仍然蒙受二次大戰的陰影，許多城市仍飽受炸彈轟炸的威脅，人們必須排隊領取砂糖及肉品，種種都考驗著伊莉莎白二世如何帶領英國向前邁進。
伊莉莎白二世在位的70年裡，面對戰後的復甦、前殖民地的獨立、英國國家地位轉變、皇室內部成員的爭議話題，伊莉莎白二世都將將「責任和堅忍」，做到完美，安定的力量，深植英國人民內心。
今年2022年2月6日，英國女王伊莉莎白二世迎來繼承王位70周年的「白金禧年大慶」（Platium Jubilee），成為英國歷史第一位擁有白金禧年慶的君主。
女王的堅守一生的「一見鐘情」
伊莉莎白與其夫婿菲利浦親王，攜手走過74年的光陰，直到菲利浦親王在2021年4月9日以99歲高齡逝世；兩人的相遇要回溯到一場活動中，當年13歲的伊莉莎白情竇初開，對18歲的希臘王子菲利普一見鐘情，兩人維持長年的穩定交往。
在當時菲利浦王子不時冒出花邊新聞，埋下兩人婚姻的變數，不過菲利普也為愛拋下希臘、丹麥王子身份，將一生奉獻給摯愛，在兩人的努力下，伊莉莎白與菲利普1947年7月宣布訂婚，並在於11月20日完婚，成為當時少數非經安排的皇室婚姻；婚後伊莉莎白與菲利普育有查爾斯王子、安妮長公主、安德魯王子、愛德華王子，陪伴孩子、孫子一起長大。
菲利普親王直到走到生命盡頭前，還表示自己非常擔心女王，始終掛心自己最深愛的女人，希望兒子查爾斯王子可以多多關心自己的媽媽；伊莉莎白二世也曾表示，「在擔任女王之後，我的家人的支持都是無法測度的，我知道菲利浦親王不喜歡接受讚美，但他是在整個過程中指引我方向、成為我堅強後盾的那個人」，現如今兩人前後離世，帶給人們無盡哀思。（編輯：孫唯容）