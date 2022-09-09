才剛受女王任命！英相特拉斯哀悼致詞 籲國人支持查爾斯
英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世之前的最後一次公開亮相，是短短兩天前任命英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）成為新任首相，這是女王在位70年來任命的第15位首相。而上任僅兩天的特拉斯今（9）也在唐寧街10號官邸外致詞哀悼，呼籲民眾團結支持繼位成為英國國王查爾斯三世（Prince Charles）。
前首相強生（Boris Johnson）本月6日離開倫敦，北上前往蘇格蘭高地（Scottish Highlands）的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）向女王提起辭職，一同前往的外交大臣特拉斯則同時被任命為新任首相，當時96歲的女王就因為健康狀況不佳而不打算返回倫敦完成這項象徵性儀式。
特拉斯表示，當時高齡的女王雖然身體狀況欠佳，卻依舊堅定履行職責，任命她為自己的第15位首相，而女王辭世消息震撼全國也震撼全世界，「英國因為女王伊麗莎白二世，成為今日的偉大國家，她是現代英國立基的基石；女王也代表了大不列顛的精神，而這份精神將永久傳承下去。」
新任首相特拉斯提到，英國女王辭世後，73歲的王儲查爾斯（Prince Charles）將接任王位成為新國王「查理斯三世」，並呼籲國人「在我們替女王哀悼的同時，必須團結起來支持他。」
最後，特拉斯表示，隨著偉大的伊麗莎白時代過去，人們將通過已故女王終身體現的服務公眾價值來紀念她，英國也將如女王所盼，藉由頌揚「天佑國王」（God save the King）來開創新的紀元。