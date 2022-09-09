田馥甄淚崩：心涼了！重感冒害失聲 4場演唱會緊急喊卡
歌手田馥甄原定今（9）日起四天在高雄巨蛋舉辦4場演唱會，卻在前一晚緊急宣布喊卡，因她染上重感冒身體不適，彩排時驚現「失聲」狀態，聲音未達到預期的理想，和團隊緊急討論後決定延期一週，不過，演唱會無預警臨時喊卡，許多粉絲為趁中秋節朝聖偶像演出，特別訂車票和住宿等費用都付諸流水，氣得直跳腳。
眼見粉絲情緒激動，田馥甄忍不住淚崩，凌晨4時許發文道歉：「對不起大家！真的非常非常抱歉，明天就要演出了，這麼緊急地宣布延期，除了掃興，也造成大家各方面的損失及麻煩，真的不知道該怎麼道歉才是。邊看了大家的留言邊掉眼淚，完全能體會大家失望的心情，也理解大家的憤怒。真的對不起！」
她還原內心掙扎過程，剛發現生病時心都涼了，中西醫療法都嘗試過，昨天下午彩排時，發現已經失去大部分聲音，緊急使用類固醇治療，晚上穿上華服站在舞台上，卻依然掌握不了聲音，「一首首我心愛的寶貝，一顆顆音符流瀉在耳邊，一句句想訴說的歌詞在嘴邊，但我只能怔怔地在台上啞口，滿腹無奈，各種情緒思緒盤旋在我腦海。」
醫生甚至開了4劑類固醇備用，要讓她每晚開演前兩小時，萬不得已時往聲帶直接注射，讓演唱會順利演出，田馥甄充滿擔憂，「想著如果每天用這種方式演出，我會不會從此就真的失去我的聲音。」最後團隊考量後決定延期演出，讓她的身體好好休息，她坦承做這個決定很難周全，強調會好好休養，期盼下週能以健康的身體與狀態與歌迷見面。