《奧奇傳說》登 iOS手遊榜冠軍！登入狂送300抽+傳說精靈
由魔奇工作室研發，魔方數位代理發行的精靈世界冒險 RPG《奧奇傳說》已在昨（8）日於雙平台商店正式上市，玩家可以在精靈大世界中與精靈締結羈絆，挑戰鎮守各方的神獸，並與頁遊記憶中的夥伴一起再度開展拯救世界的冒險；且為了慶祝遊戲上線，官方也給予新手們大量福利，包括300抽的抽卡機會，以及傳說精靈等，遊戲上線至今，已竄升為iOS免費遊戲榜第一名，在中秋連假開始時，掀起一股熱潮。
從事前登錄至正式公測以來，《奧奇傳說》收穫眾多玩家的期待，預約人數也一路衝破 50 萬大關，成功解鎖所有預約獎勵，為了慶祝遊戲上線，官方表示，新手玩家除了可以通過登入活動領取傳說精靈「星藍龍」、「真龍」以外，也可以經由登入活動和兌換碼「AQ777」，獲取兩隻繁中專屬精靈「豹莉」、「汪善」、專屬坐騎「小藍」和專屬寵物「台灣藍鵲」等，事前預約獎勵相當豐厚；此外，玩家未來還能通過遊戲的登入活動，獲取超過300抽的抽卡機會，讓新手在遊戲初期，就能將陣容擴充，隊伍培養也更為輕鬆。
而為了慶祝遊戲上市，除了官方釋出的福利活動外，遊戲也邀請知名實況主依渟、平民百姓、大丸 Winds 進行實況應援，大家可以在週四至週六（9/8~9/10）的對應時段，和實況主共同進入精靈世界一探究竟。
此外，《奧奇傳說》在上市後，短時間已衝上iOS免費遊戲榜第一名，為了慶祝喜訊，官方決定在全伺服器送出「鑽石188顆+召喚券2張」，還會在臉書粉專抽獎送出「100點GASH點數卡20張」，即刻起至9月11日晚上的23時59分，只要到官方臉書留言貼出自己的「個人咨詢截屏」，即可參與抽獎。