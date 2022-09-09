再嗆中天是「匪台」！曹興誠：中天是嘍囉、比流氓更討厭

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曹興誠說，他從2019年看到香港情況，覺得共產黨真是壞，因此決定跟中共切割，回台反共，剛好看到有群人在這方向上努力，像「黑熊學院」、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋很認真在做這個事情，訓練大家有戰時意識、戰時準備，便支持他們，原本擔心30億元不夠，沒想到他們預算只要5億，他就加碼到6億元，目前該計畫反應不錯，未來會陸續增加經費
他說，自己只是想拋磚引玉，幫助有心的團體加把勁，「所以我沒做什麼事啊！」
周玉蔻提到，曹興誠宣布與黑熊學院合作，訓練出300萬黑熊勇士和30萬保郷神射，遭前民進黨立委郭正亮奚落「根本不可行」，怎麼看這議題？
曹興誠表示，罵我最厲害的就是2個「不正的人」，郭正亮跟蔡正元，背後可能有中國的影響，不然自己跟他們無冤無仇，幹嘛拚命罵他，但也由此可見黑熊勇士、保郷神射讓中共感到不安，擔心台灣全民抵抗、會被台灣人徹底擊潰，國台辦很不安，就叫「嘍囉」、「狗腿」來抹黑。
周玉蔻詢問會否擔心這些抹黑汙名是人格毀滅戰？
曹興誠說，自己對台灣的貢獻清清楚楚，很多高科技公司都是聯電做起來後，才跟著出現，這些攻擊簡直以卵擊石，他倒是質疑有些人為何每天都在替中共長威風，動搖台灣的抵抗意志，這些人居心不良。
他提到，「流氓很討厭，但像中天這樣的嘍囉更討厭，就像流氓叫你跪，旁邊的嘍囉在旁直說，趕快跪、你打不過他」，聽說有律師叫中天撤告，我卻希望他們告到底，這樣就可以在法庭上證明中天是匪台、幫中國擾亂台灣，希望中天「一個都不要跑、千萬不要撤告。」
國民黨黨主席朱立倫日前接受德國之聲的訪問。曹興誠提到，外國人比台灣人還關心台灣局勢，認為台灣處在危險境地，但台灣很多人還很麻木，而朱立倫回答的內容很糟糕、很失敗，被問到面對中共威脅，台灣能做什麼時，朱立倫一直回答跟中共好好談，卻被外媒打臉烏克蘭已經證明「談」是沒用的，但朱立倫卻沒辦法具體說明，只是跳針，一直說「用談的」。
曹興誠嘲諷說到，不能跟中共接觸太多，不然會被傳染，像中共外交官一樣，閃避問題，一回答就跳針、呼口號、不講理、智商低、蠻橫。
他說，從國民黨到中天，這些嘍囉不斷散布台灣人不要抵抗、乖乖地才不會引起戰爭，但流氓只會得寸進尺!「中天讓我很生氣，在記者會下了結論、設圈套，叫我回答，相當惡劣」，台灣正面臨重要當口，保台必定要抗中，因為台灣唯一的危險就是中共，所以像柯文哲喊出保台不抗中是很奇怪的，根本就沒要保台。
對於周玉蔻問到會不會出來選總統。他說，自己對選總統沒興趣，民主可貴之處在於建立各種制度，總統只須尊重、維護制度，並非強大的領導別人，而他只想改變台灣環境、司法，下一步希望誹謗罪除罪化，只要損害賠償就好、不用坐牢，以此保障言論自由，但要是朱立倫、柯文哲等人當總統，那台灣就完蛋了！
周玉蔻詢問，若總統蔡英文想找曹興誠聊天、陳時中想請曹興誠站台，會願意嗎？
曹興誠皆表達意願，若有機會跟總統聊天，會針對能源部分提出建議；自己很欣賞陳時中在防疫上的努力，願意為他站台，也希望每個縣市長候選人都能表態是否抗中保台。
曹興誠說，台灣反共最重要是認知及文化素養，畢竟共產黨愛撒謊、無恥，沒有文化素養的人很容易被忽悠，希望大眾在認知上要加強，台灣面對的並非內部統獨、誰當選的問題，而是文明與野蠻的戰爭，全世界都在關注台灣是否站在正確方向，像烏克蘭就是全民團結一致反抗，所有人都會來幫忙，因此面對中共，台灣一定要堅決反抗！他還提到，「外省人在台灣如果不反共，請回大陸，沒機票我送你。」