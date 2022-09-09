英國女王在位70年為人愛戴！卻因王室兒孫出包遭批判

我是廣告 請繼續往下閱讀
當女王接受醫療觀察、宣告病情危急的消息傳出後，人在蘇格蘭的女王長女、安妮長公主率先趕往當地，現年73歲的女王長子、查爾斯（Charles III）王儲夫婦亦馬上趕往巴爾摩勒爾城堡，女王次子安德魯王子（Prince Edward）以及么子愛德華王子（Prince Andrew）夫婦和長孫威廉王子則一同搭乘專機降落在亞伯丁機場（Aberdeen），並由威廉開車載著3人前往巴爾摩勒爾城堡，凱特王妃則是留在溫莎照顧3名小孩，哈利王子亦在聞訊後也急赴蘇格蘭，但從德國出發的班機仍在空中時女王就已經過世了。儘管女王伊莉莎白二世臨終前，王室成員們齊聚她的身邊，但事實上圍繞在王室成員們身邊的流言是非也像幽魂般形影不離，同樣籠罩了女王一輩子。
查爾斯與黛妃：童話婚姻的不完美結局
如童話故事般的王室婚姻是民眾寄情所在，然而每段童話故事背後總有著不那麼幸福美滿的一面。女王伊莉莎白二世的長子查爾斯的戀愛經歷一直是英國大小媒體追訪的話題，查爾斯曾與多名女子傳出曖昧緋聞，直到1981年2月24日，白金漢宮正式宣佈查爾斯與年僅19歲的史賓賽伯爵之女黛安娜·斯賓塞（Lady Diana Spencer）訂婚，同年7月29日，這場世紀婚禮吸引超過十億人收看電視直播，而20歲的黛安娜也成為了「黛安娜王妃」（Princess Diana）。
黛妃從少女嫁入皇室後一夕成為英國王室的明星，常遭到當時大小媒體記者的貼身追訪，然而黛安娜一向「真情流露」的表現，加上舉止打扮、教養孩子方式往往與典型端莊典雅的王室成員相違背，導致黛妃與王室不睦的緋聞不脛而走，直到最後一根稻草—王儲查爾斯和前女友卡蜜拉的藕斷絲連—終於壓垮黛妃，這段童話婚姻也宣告破裂；1996年，查爾斯王子與黛安娜王妃正式離婚，隔年黛安娜王妃因車禍離世。英國電視台撥放的黛妃紀錄片中，黛安娜王妃就曾向女王哭訴查爾斯王子與卡蜜拉一事，但女王當時雖有意調解但卻無能為力。
根據數百年來的傳統，只有君王在宮內時才能升起皇家旗幟「王家旗」（Royal Standard），而因為君王一旦死後，繼承人會馬上繼位，所以白金漢宮「從不降半旗」；但在黛妃死後，白金漢宮的空空旗桿被民眾與媒體解讀為女王冷漠的象徵，當時各家媒體痛批王室無情、女王冷血，「女王您到底在不在乎？」（《每日快報》）、「我們的女王在哪？皇家旗又在哪？」（《太陽報》）、「您的人民悲痛萬分，說點什麼吧」（《每日鏡報》）；最後作為王室的家長、國家的元首，伊莉莎白二世終於出面給了一場「女王最好的演講之一」，流露真摯情感安撫民心，同時展現堅強形象，一掃當時王室冷酷的批評，但日後黛妃之死仍是籠罩女王與王室成員的陰霾。
安德魯王子：性侵醜聞的公關大災難
隨著查爾斯王子與卡蜜拉王妃近年來成功修復形象，女王的二兒子安德魯王子卻不斷爆發桃色醜聞。今年62歲的安德魯王子在2015年遭指控接受美國華爾街「淫媒」富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性招待，與未成年少女多次發生性關係。該名女子維珍妮雅（Virginia Roberts Giuffre）更稱自己是遭「賣身」給安德魯王子，甚至對安德魯王子發出性侵指控。
這樁桃色醜聞重創王室聲譽，英國女王為了幫兒子收拾善後，只好聘請頂尖律師團打官司，然而曾擔任英國國際貿易及投資特別代表的安德魯王子，卻被爆料經常入住五星級酒店、公器私用包機飛來飛去；直到2019年11月16日，安德魯王子接受英國媒體《BBC》專訪，原打算還自己清白的卻引爆更大的公關災難。
訪談中安德魯王子解釋了他與愛潑斯坦的關係，同時否認女子對他的性侵指控，表示自己「不記得有和女方見過面」，然而這樣推得一乾二淨的態度與「不記得」發言點燃英國人民的怒火，認為王子的言論毫無悔意，慘遭炎上的安德魯王子只好宣布暫停公務以及辭去公職，今年1月更因此被王室收回軍階、公職、皇家慈善贊助人身份及「殿下」之稱。
哈利王子與梅根：對槓王室的不那麼平民
查爾斯王儲「收山」之後，與黛妃生下的威廉王子（Prince William）和哈利王子（Prince Harry）就成了王室八卦的新寵兒。就王位繼承順序來看，威廉王子如今是王位第一繼承人，有了黛安娜王妃的憾事在前，黛妃長子、女王長孫威廉王子與「平民王妃」凱特（Kate Middleton）的婚姻故事似乎更貼近現代版的美好結局，不僅英國媒體收斂許多，也不過度窺探兩人私生活，兩人教養子女的方式也有別於王室傳統聘用保母的育兒習慣，親力親為的兩人鼓勵孩子勇於表達自我，尤其是路易小王子（Prince Louis）調皮鬧脾氣的可愛模樣也擄獲民眾的心，成為全英國人最疼愛的王室寶寶，女王本人更是經常被逗得哈哈大笑。
然而哈利王子與其妻子梅根卻沒辦法讓高齡的伊莉莎白二世享清福，兩人成為近年來最讓女王頭痛的對象。現年38歲的哈利王子本人是英國王位第5順位繼承人，2016年哈利與美國模特兒、演員梅根（Meghan Markle）公開交往，並於2018年舉行婚禮，但兩人成婚後因為耗資甚鉅、別墅裝修費甚至高達240萬英鎊（約新台幣8561萬元）遭媒體爆料後引發民怨，梅根本人更經常以黑人血統、種族議題等暗示王室歧視等製造話題，兩人享受納稅人的錢卻不履行王室成員責任、罔顧王家形象等負面批評如潮。
直到2020年，哈利王子宣告正式退出英國王室，定居美國後的哈利王子和妻子梅根仍時常與皇室隔空交火，2021年3月兩人接受美國知名脫口秀主持人歐普拉專訪時，更大談王室對梅根的種族歧視，逼迫女王出面「指正」梅根發言有「不甚正確」之處；而女王「討厭梅根」愛出風頭、想靠哈利的皇族身分名利雙收的傳聞也在近年被媒體炒得風生水起，王室聲譽與女王形象再度受到波及。