被前夫趕出門！婦縱火報復竟燒錯信箱 落網辯稱：全忘了
新北市一名簡姓女子（54歲），因不滿被前夫趕出家門，加上懷疑自己的繳費單、信件遭私藏，遂於昨天（8日）凌晨，點火燒掉前夫家的信箱，隨後便騎車到泰山向朋友討債，不料過程中簡女認為對方故意不還錢，竟將剩下汽油潑向友人，所幸旁人見狀連忙制止，才沒有造成傷亡，警方訊後已依公共危險、恐嚇罪嫌將其移送新北地檢署偵辦。
據了解，簡女原本與丈夫同住在林口區一處國宅，但離婚後被掃地出門，導致簡女懷恨在心，近期因懷疑前夫私藏信件、帳單，於昨天凌晨4時許，獨自拿著裝有汽油的寶特瓶，朝信箱潑汽油縱火，但卻誤燒到鄰居的信箱，還好火勢並未延燒。
簡女縱火後，突然回想起，一名住在泰山區的翁姓友人（61歲）還欠她2000元賭債，於是她便在上午6時許，登門討錢，但過程中翁男不斷賴帳，更宣稱只是「酒後玩笑」，簡女聽聞後怒不可抑，將剩下的汽油全部往翁男身上潑去，緊接著作勢要點火，所幸被翁男同事及時阻止。
警方獲報後，立刻循監視器追人，最後於上午9時許順利將簡女逮捕，面對訊問簡女起初還一度辯稱「吃了安眠藥，我什麼都不記得了」，直到監視器畫面曝光才坦承犯行，訊後已依法送辦。（編輯：陳苾暐）