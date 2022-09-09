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連假首日返鄉出遊車潮湧現　公路總局公布省道易塞路段

▲ 今天是中秋節連假首日，交通部公路總局預估今（9）日將湧現返鄉及出遊車潮。（資料圖／記者陳聖璋翻攝）
▲ 今天是中秋節連假首日，交通部公路總局預估今（9）日將湧現返鄉及出遊車潮。（資料圖／記者陳聖璋翻攝）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-09 10:40:17

今天是中秋節連假首日，交通部公路總局預估今（9）日將湧現返鄉及出遊車潮，並公布省道易壅塞路段，包括銜接國道快速公路、主要城際道路台61線鳳鼻至香山、觀光景點周邊道路台2線關渡至淡水等，公路總局也協調客運業者視人潮機動增班，以疏運民眾返鄉及外出乘車需求。

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公路總局表示，昨天省道部分路段有壅塞情形，包含北部台2線竹圍至紅樹林、台64線中和銜接國3、台65線土城銜接國3，中部台74線快官至烏日，南部台86線仁德系統。

今天省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，北部地區為台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道，中部地區有台74線台中環線接國3，南部地區則是台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道。

主要城際道路部分包括台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋改建、台1線水底寮至楓港、台9線蘇花路廊、台9線麻里巴橋。觀光景點周邊道路包括北部的台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、台3線大溪，南部地區的台26線楓港至墾丁，東部則是台9線礁溪，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛6,812班次，疏運113,678人，疏運人數較110年同期增加6.9%；東部國道客運路線共計行駛1,574班次，疏運27,461人，疏運人數較110年同期增加31.8%。

公路總局表示，已請客運業者於111年中秋連假期間籌備充足運能，並落實人車安全整備及防疫措施，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，建議搭乘公共運輸，並請民眾搭乘時配合量測體溫及相關飲食規定，創造安全的乘車環境。

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