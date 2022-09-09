漫畫星《桃花仲介事務所》連載開跑！月老跨界遇上Vtuber

我是廣告 請繼續往下閱讀
月老為主題的作品《桃花仲介事務所》，由漫畫家山人糟所繪製。期待大家能感受不一樣的月老故事，為中秋節增添全新話題。當山人糟提到會以月老為主題創作時，有感而發地說到：「月老已經很勞心勞命，想讓信徒獲得幸福，如果信徒挑三揀四難伺候，會不會每天工作到很厭世呢？」本作品幽默地帶大家以月老的視角體驗「牽紅線」工程，希望讀者中秋節拜月老時，能夠融會貫通，取得良緣。
隨著劇情發展，月老將牽起更多人與人之間的緣分，而身為Vtuber的月月子和男主角王雁君未來分別會有怎樣的配對呢？中秋佳節首選台漫作品《桃花仲介事務所》，現正於beanfun!漫畫星熱烈連載中，每周三上午11：00準時更新，有月老保佑桃花運必UP！beanfun!漫畫星《桃花仲介事務所》：https://bean.fun/PTCqx
此外，近期動漫界也有另一震撼好消息，就是漫畫作品《魔法使的新娘》第1季動畫於2018年播畢後，終於正式宣佈將推出第二季動畫，預定於2023年4月展開放送。製作公司由STUDIO KAFKA負責，並且智世將到英國魔術師學院就讀，故事正式開始進入學院篇章，將帶觀眾窺探魔法世界中的巫師社會，消息一出讓等待已久的死忠粉絲相當期待，迫不及待再次進入奇幻的魔法世界中。