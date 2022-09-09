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漫畫星《桃花仲介事務所》連載開跑！月老跨界遇上Vtuber

▲《桃花仲介事務所》作者山人糟以「月老」來當創作主題。（圖／漫畫星提供）
▲《桃花仲介事務所》作者山人糟以「月老」來當創作主題。（圖／漫畫星提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-09-09 12:21:39

中秋節同時也是掌管人世間婚姻大事之神的月老聖誕，在月圓人團圓的佳節，想脫單、求好姻緣絕不可錯過這最佳時機！beanfun!漫畫星攜手新銳台灣漫畫家山人糟，推出《桃花仲介事務所》，早逝工程師王雁君成為月老實習生，甚至搭配Vtuber來做姻緣牽線，民俗文化與虛擬網路的火花，串聯出輕鬆歡樂的愛情喜劇，每星期三上午11：00準時連載中。

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▲《桃花仲介事務所》超吸睛的神明實習生Vtuber月月子。（圖／漫畫星提供）
▲《桃花仲介事務所》超吸睛的神明實習生Vtuber月月子。（圖／漫畫星提供）
《桃花仲介事務所》描述英年早逝的工程師王雁君，拒絕投胎而加入桃花仲介事務所成為月老實習生。此時，參拜月老的信徒寥寥無幾，面對即將倒閉的事務所，王雁君製作出「線上速配程式」，甚至搭配Vtuber月月子來做推廣，掌管姻緣的神明月老搭配穿梭於次元之間的Vtuber，獨一無二的作品風格，以輕鬆有趣的故事節奏加入許多時事話題，繪出現代人不停改變的戀愛型態。

▲劇情加入許多時事話題，還有月老神助攻，幫單身男女促成好姻緣。（圖／漫畫星提供）
▲劇情加入許多時事話題，還有月老神助攻，幫單身男女促成好姻緣。（圖／漫畫星提供）
月老為主題的作品《桃花仲介事務所》，由漫畫家山人糟所繪製。期待大家能感受不一樣的月老故事，為中秋節增添全新話題。當山人糟提到會以月老為主題創作時，有感而發地說到：「月老已經很勞心勞命，想讓信徒獲得幸福，如果信徒挑三揀四難伺候，會不會每天工作到很厭世呢？」本作品幽默地帶大家以月老的視角體驗「牽紅線」工程，希望讀者中秋節拜月老時，能夠融會貫通，取得良緣。

隨著劇情發展，月老將牽起更多人與人之間的緣分，而身為Vtuber的月月子和男主角王雁君未來分別會有怎樣的配對呢？中秋佳節首選台漫作品《桃花仲介事務所》，現正於beanfun!漫畫星熱烈連載中，每周三上午11：00準時更新，有月老保佑桃花運必UP！beanfun!漫畫星《桃花仲介事務所》：https://bean.fun/PTCqx

▲《魔法使的新娘》第二季預計於2023年4月展開放送。（圖／翻攝自《@mahoyomeproject》 推特）
▲《魔法使的新娘》第二季預計於2023年4月展開放送。（圖／翻攝自《@mahoyomeproject》 推特）
此外，近期動漫界也有另一震撼好消息，就是漫畫作品《魔法使的新娘》第1季動畫於2018年播畢後，終於正式宣佈將推出第二季動畫，預定於2023年4月展開放送。製作公司由STUDIO KAFKA負責，並且智世將到英國魔術師學院就讀，故事正式開始進入學院篇章，將帶觀眾窺探魔法世界中的巫師社會，消息一出讓等待已久的死忠粉絲相當期待，迫不及待再次進入奇幻的魔法世界中。

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