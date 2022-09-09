連假首日湖口路段紫爆龜速！王國材籲走西濱快分散車流
今天是中秋節連假首日，據交通部高公局統計，深夜至清晨0至5點的交通量達10.7百萬車公里，為年王平均平日的3.1倍，預估今天交通量為117百萬車公里；今天國1南下湖口服務區到新竹路段紫爆，時速不到10公里，國道宛如大型停車場。交通部長國材今（9）日到高公局視察國道疏運情形時表示，中秋出遊交通量已回到疫情前，增加6%到7%，呼籲用路人改走西濱快速道路，分散車流。
今早7點西部國道車潮湧現，國1南向桃園機場系統到中壢轉接道、楊梅至新竹系統、王田到彰化系統、埔鹽系統到員林，國3南向樹林至高原、寶山休息站到寶山、茄苳到香山、龍井到和美、中投到霧峰、中興系統到中興、南投到南投服務區等路段都出現塞車。
王國材指出，昨天到今天上午9點，國道交通量已恢復至疫情前水準並增加6至7%，國道有局部壅塞，包括鶯歌系統和新竹系統附近，呼籲用路人看1968 APP預先規畫行程，找比較不壅塞時間行駛，或走西濱快速道路來分散車流。
高公局交管組科長莊國欽表示，今年因為疫情回穩，中秋連假車流比108年多6%到7%，國1和國3南下有壅塞情形，目前車流仍持續湧入國道，預期中午之前塞車會越來越嚴重，西部國道壅塞情況中午過後可能會逐漸紓解，但部分重點路段像國1湖口至新竹路段等，預估要到下午3點左右才會紓解。
高公局今天因機房電力異常造成部分網路設備跳脫，影響該局網頁及1968App對外服務。高公局局長趙興華表示，約凌晨4點電力復歸，而對外傳輸主機、骨幹交換器設定跑掉，經過重新設定後，在上午7點恢復運作。