TWICE周子瑜「回台灣過中秋」！手比愛心 親切模樣曝光
今（9）日是中秋連假第一天，在韓打拚多年，每逢過年佳節都會返台休息的南韓女團TWICE台灣籍成員周子瑜（Tzuyu），今早也被韓媒捕捉現身韓國仁川機場，準備回台過中秋節。影片曝光後，不少網友紛紛留言「很久沒回台灣了，終於可以回家看看家人、貓咪和狗狗，更加可以與家人一起過中秋節，子瑜呀，好好享受屬於你的假期」、「子瑜，終於回家囉！好好休息」。
韓媒《Newsen》今日在YouTube發出TWICE成員周子瑜現身仁川機場，準備出發回台的影片。只見她頭戴白色棒球帽，穿著黑色長大學T、黑長皮裙，腳踩白色平底鞋，包包則是背著LV腋下包，雖然戴著口罩，但仍能看出她準備回家，期待已久的雀躍心情。
在韓媒跟拍下，不少粉絲都上前送上卡片與禮物，而子瑜也展開親切的一面，一一接下粉絲送的東西。最後，她也在工作人員的護送之下，向大批媒體與粉絲揮手致意，還比了手指愛心，並跟著大批等待的民眾一起排隊過海關。
影片一出，網友紛紛留言，「子瑜寶貝，謝謝回歸帶給我們美麗的饗宴，休假好好休息和放鬆，中秋節快樂喔」、「子瑜要回台灣過中秋節，好好休息，一定非常想念家人，祝佳節愉快」、「Have a safe trip tzuyu」、「子瑜，歡迎回家，中秋節快樂，好好享受假期」、「好好休息跟家人團聚，中秋佳節快樂」。（編輯：郭佩蓉）