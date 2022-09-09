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藝博會同台陳時中！被問側坐避尷尬？黃珊珊秒變臉

▲在與陳時中同台過程中，黃珊珊多數時間側坐背對。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.09）
▲在與陳時中同台過程中，黃珊珊多數時間側坐背對。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.09）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-09 11:48:342022-09-09 11:55:51

2022台灣藝術博覽會今（9）日於世貿一館登場，藝術博覽會創辦人之一的民進黨立委何志偉、文化部次長蕭宗煌、民進黨台北市長參選人陳時中、無黨籍台北市長參選人黃珊珊等人皆到場參與開幕典禮。由於台北市長選戰競爭激烈，陳時中先行抵達會場，隨後黃珊珊抵達禮貌性握手後，黃珊珊多數時間「側坐」，刻意背對陳時中，直到何志偉坐到2人中間後，2人才破冰。

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▲何志偉讓黃珊珊與陳時中破冰，不過何強調，自己是支持陳時中的。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.09）
▲何志偉讓黃珊珊與陳時中破冰，不過何強調，自己是支持陳時中的。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.09）
2022台灣藝術博覽會今日起至12日於世貿一館盛大登場，本屆以「藝鄉人」為主題，邀請約百位國內外藝術家及畫廊團體共襄盛舉，陳時中、黃珊珊也先後到場，並在貴賓報到處簽名。值得關注的是，何志偉與陳時中簽在同一頁，何還特別在陳時中的簽名旁寫上「Taipei's準市長」，至於稍晚抵達的黃珊珊則簽在另外一頁。

黃珊珊進到會場後，與陳時中禮貌性握手，就坐到事先安排的位置上。2人雖相隔一個座位，不過黃珊珊幾乎都是「側坐」，並與國際扶輪3481地區總監邱文麗聊天，刻意背對陳時中；陳時中則多數時間面向舞台。

陳時中與黃珊珊的尷尬場面直到何志偉坐到2人中間才打破，何志偉左拉黃珊珊、右牽陳時中，成為彼此「橋梁」。何志偉說，「我理性與感性都支持陳時中」，支持陳時中是信念，與黃珊珊的部分則是友誼，不過今天是公場，所以公平對待。

隨後活動開始，由何志偉擔任主持人，並邀請陳時中與黃珊珊等貴賓上台創作人像沙畫，主辦單位也相當貼心，分別替陳與黃準備「綠沙」及「黃沙」。眾人創作沙畫時，由於黃珊珊的「黃沙」越界到陳時中的肖像上，何志偉還開玩笑地說，「陳時中是包容的，黃珊珊是侵略的」。

▲陳時中與黃珊珊同台創作沙畫。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.09）
▲陳時中與黃珊珊同台創作沙畫。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.09）
接著，陳時中與黃珊珊接續致詞，黃珊珊致詞時，陳也刻意走下台，讓黃有完整舞台空間，避免模糊焦點，這時何志偉則稱讚「陳時中相當gentlemen」。

最後，何志偉在台上說，「祝福未來台北市，也祝福未來台北市長」後，陳時中與黃珊珊先後離場，2人稍晚則又將在台北體育館的「羽您有約」第八屆全國教育人員暨台北市家長會聯合會羽球公益賽活動開幕儀式中同台，該場活動國民黨參選人蔣萬安也會出席。

離場時，記者追問黃珊珊是否覺得尷尬所以側坐與邱文麗聊天，黃珊珊秒「變臉」表示，「邱總監我很熟」，黃面對其他追問也說，這是公益的活動，希望大家推廣藝術，不要每天想東想西。

▲黃珊珊致詞時，陳時中走下舞台避免模糊焦點。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.09）
▲黃珊珊致詞時，陳時中走下舞台避免模糊焦點。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.09）
▲陳時中與黃珊珊的沙畫肖像。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.09）
▲陳時中與黃珊珊的沙畫肖像。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.09）
▲何志偉簽名時，特別在陳時中的簽名旁邊寫下「Taipei's準市長」。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.09）
▲何志偉簽名時，特別在陳時中的簽名旁邊寫下「Taipei's準市長」。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.09）

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