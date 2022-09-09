藝博會同台陳時中！被問側坐避尷尬？黃珊珊秒變臉

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃珊珊進到會場後，與陳時中禮貌性握手，就坐到事先安排的位置上。2人雖相隔一個座位，不過黃珊珊幾乎都是「側坐」，並與國際扶輪3481地區總監邱文麗聊天，刻意背對陳時中；陳時中則多數時間面向舞台。
陳時中與黃珊珊的尷尬場面直到何志偉坐到2人中間才打破，何志偉左拉黃珊珊、右牽陳時中，成為彼此「橋梁」。何志偉說，「我理性與感性都支持陳時中」，支持陳時中是信念，與黃珊珊的部分則是友誼，不過今天是公場，所以公平對待。
隨後活動開始，由何志偉擔任主持人，並邀請陳時中與黃珊珊等貴賓上台創作人像沙畫，主辦單位也相當貼心，分別替陳與黃準備「綠沙」及「黃沙」。眾人創作沙畫時，由於黃珊珊的「黃沙」越界到陳時中的肖像上，何志偉還開玩笑地說，「陳時中是包容的，黃珊珊是侵略的」。
接著，陳時中與黃珊珊接續致詞，黃珊珊致詞時，陳也刻意走下台，讓黃有完整舞台空間，避免模糊焦點，這時何志偉則稱讚「陳時中相當gentlemen」。
最後，何志偉在台上說，「祝福未來台北市，也祝福未來台北市長」後，陳時中與黃珊珊先後離場，2人稍晚則又將在台北體育館的「羽您有約」第八屆全國教育人員暨台北市家長會聯合會羽球公益賽活動開幕儀式中同台，該場活動國民黨參選人蔣萬安也會出席。
離場時，記者追問黃珊珊是否覺得尷尬所以側坐與邱文麗聊天，黃珊珊秒「變臉」表示，「邱總監我很熟」，黃面對其他追問也說，這是公益的活動，希望大家推廣藝術，不要每天想東想西。